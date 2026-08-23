رسالت مرکز ملی فضای مجازی حمایت از کسب‌ و کارها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر محمدصادق فراهانی معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مرکز ملی فضای مجازی و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از سه حوزه کلیدی و مهم برای رشد و توسعه کشور است که البته این حوزه نوپا در ایران علی رغم تاکیدات مسئولان عالی کشور، با چالش‌های بسیار همراه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه رسالت مرکز ملی فضای مجازی حمایت از کسب‌ و کارهای فضای مجازی است، افزود: امیدواریم این تفاهمنامه مقدمه‌ای برای حمایت جدی و رفع چالش‌های آنها در این حوزه باشد و به رشد و توسعه قانونمند اقتصاد دیجیتال برای بهره مندی از حقوق و آزادی های مشروع خود کمک کند.

دکتر فراهانی تصریح کرد: این تفاهمنامه در دو حوزه پیشینی و پسینی منعقد شده که مشاوره های حقوقی از جمله اقدامات حوزه پیشینی و رفع چالش‌های حقوقی در بخش اقدامات پسینی در نظر گرفته شده است که برای تحقق این اقدامات از ظرفیت‌های قانونی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی همچون کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال استفاده خواهیم کرد.

در ادامه این مراسم دکتر بهنام طالبی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ضمن تشریح فعالیت شرکت‌های فعال در این پارک، گفت: کسب و کارهای فعال در اقتصاد دیجیتال از سوی نهادهای دولتی برای اعمال تکالیف سنتی شان در تقابل هستند. این در حالی است که طبق قانون شرکت های عضو پارک های علم و فناوری از حمایت ها و معافیت های مختلفی برای پیشرفت و تحول اقتصاد کشور برخوردار خواهند بود.

وی افزود: شرکت های فعال در این حوزه، توانایی رقابت در سطح جهانی را به دلیل سرمایه انسانی نخبه و بهره مندی از ابزار مورد نیاز داشته و بازار بکر و جوانی در این حوزه وجود دارد بنابراین ضروری است که به رشد و توسعه این شرکت ها کمک شود و بر همین اساس، این تفاهمنامه زمینه تقویت این حوزه را فراهم خواهد کرد.

گفتنی است؛ معاونت حقوقی مرکز ملی فضای مجازی و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف تفاهمنامه همکاری را در راستای تحقق سیاست‌های کلان کشور در حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای ظرفیت‌های فناورانه امضاء کردند.