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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

پیام رئیس جهاددانشگاهی به مناسبت روز پزشک؛

علم و فناوری باید به بهبود زندگی مردم منجر شود

علم و فناوری باید به بهبود زندگی مردم منجر شود

رئیس جهاددانشگاهی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک، با تأکید بر پیوند میان پژوهش و درمان، گفت: علم و فناوری زمانی ارزشمند است که به بهبود زندگی مردم کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک، با گرامیداشت تلاش‌ها و فداکاری‌های جامعه پزشکی، پزشکی را پیوندی میان دانش، اخلاق و انسانیت دانست و بر نقش پزشکان در کنار درمان بیماری، در ایجاد امید، آرامش و اطمینان برای بیماران و مردم در شرایط دشوار تأکید کرد.

در پیام علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی به مناسبت روز پزشک آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اول شهریورماه، سالروز بزرگداشت حکیم فرزانه ایرانی، شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا و روز پزشک، فرصتی برای گرامیداشت جایگاه پزشکانی است که دانش و مهارت خود را در مسیر سلامت و آرامش انسان‌ها به کار گرفته‌اند. این روز را به همه پزشکان کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های مسئولانه و ارزشمند آنان در خدمت به مردم قدردانی می‌کنم.

پزشکی، تنها یک حرفه و مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌های تخصصی نیست؛ بلکه پیوندی میان دانش، اخلاق و انسانیت به شمار می‌آید. پزشک در روزهای دشوار، در کنار درمان بیماری، با حضور و همراهی خود می‌تواند پناه و تکیه‌گاه بیمار باشد و به او امید و آرامش ببخشد. تجربه روزهای سخت و بحران‌های اخیر کشور نیز بار دیگر نشان داد که رسالت پزشک فراتر از تشخیص و درمان بیماری است. حضور در کنار مردم، همراهی با بیماران و خانواده‌های آنان، پذیرش رنج و نگرانی و ایجاد اطمینان در شرایط دشوار، بخشی از مسئولیت و تعهد اجتماعی جامعه پزشکی است.

جهاددانشگاهی با این باور که علم و فناوری زمانی ارزشمند است که به بهبود زندگی مردم کمک کند، همواره تلاش کرده تا میان پژوهش و عرصه درمان پیوندی مؤثر برقرار کند. فعالیت در حوزه‌هایی همچون درمان ناباروری، سلول‌های بنیادی، پیشگیری و غربالگری سرطان‌های شایع بانوان و توسعه فناوری‌های نوین پزشکی، بخشی از این مسیر است. تلاش ما بر این بوده که توان علمی و پژوهشی کشور از مراکز تحقیقاتی فراتر رفته و دستاوردهای آن در نهایت به درمان و ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند.

در این روز فرخنده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت، تلاش و فداکاری همه پزشکان کشور را که در شرایط مختلف و به ویژه جنگ تحمیلی اخیر در کنار مردم و در مسیر خدمت به آنان حضور داشته‌اند، ارج می‌نهم. تداوم این مسیر، در کنار توسعه دانش و فناوری، نیازمند توجه به اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و حفظ کرامت انسانی است؛ ارزش‌هایی که باید همواره در کنار دانش و تخصص پزشکی مورد توجه قرار گیرند.

از درگاه خداوند متعال، برای همه پزشکان و فعالان عرصه سلامت و همچنین همکاران پزشکم در مراکز درمانی جهاددانشگاهی سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم.

کد مطلب 6925004
زهرا سیفی

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