علم و فناوری باید به بهبود زندگی مردم منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک، با گرامیداشت تلاش‌ها و فداکاری‌های جامعه پزشکی، پزشکی را پیوندی میان دانش، اخلاق و انسانیت دانست و بر نقش پزشکان در کنار درمان بیماری، در ایجاد امید، آرامش و اطمینان برای بیماران و مردم در شرایط دشوار تأکید کرد.

در پیام علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی به مناسبت روز پزشک آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اول شهریورماه، سالروز بزرگداشت حکیم فرزانه ایرانی، شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا و روز پزشک، فرصتی برای گرامیداشت جایگاه پزشکانی است که دانش و مهارت خود را در مسیر سلامت و آرامش انسان‌ها به کار گرفته‌اند. این روز را به همه پزشکان کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های مسئولانه و ارزشمند آنان در خدمت به مردم قدردانی می‌کنم.

پزشکی، تنها یک حرفه و مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌های تخصصی نیست؛ بلکه پیوندی میان دانش، اخلاق و انسانیت به شمار می‌آید. پزشک در روزهای دشوار، در کنار درمان بیماری، با حضور و همراهی خود می‌تواند پناه و تکیه‌گاه بیمار باشد و به او امید و آرامش ببخشد. تجربه روزهای سخت و بحران‌های اخیر کشور نیز بار دیگر نشان داد که رسالت پزشک فراتر از تشخیص و درمان بیماری است. حضور در کنار مردم، همراهی با بیماران و خانواده‌های آنان، پذیرش رنج و نگرانی و ایجاد اطمینان در شرایط دشوار، بخشی از مسئولیت و تعهد اجتماعی جامعه پزشکی است.

جهاددانشگاهی با این باور که علم و فناوری زمانی ارزشمند است که به بهبود زندگی مردم کمک کند، همواره تلاش کرده تا میان پژوهش و عرصه درمان پیوندی مؤثر برقرار کند. فعالیت در حوزه‌هایی همچون درمان ناباروری، سلول‌های بنیادی، پیشگیری و غربالگری سرطان‌های شایع بانوان و توسعه فناوری‌های نوین پزشکی، بخشی از این مسیر است. تلاش ما بر این بوده که توان علمی و پژوهشی کشور از مراکز تحقیقاتی فراتر رفته و دستاوردهای آن در نهایت به درمان و ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند.

در این روز فرخنده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت، تلاش و فداکاری همه پزشکان کشور را که در شرایط مختلف و به ویژه جنگ تحمیلی اخیر در کنار مردم و در مسیر خدمت به آنان حضور داشته‌اند، ارج می‌نهم. تداوم این مسیر، در کنار توسعه دانش و فناوری، نیازمند توجه به اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و حفظ کرامت انسانی است؛ ارزش‌هایی که باید همواره در کنار دانش و تخصص پزشکی مورد توجه قرار گیرند.

از درگاه خداوند متعال، برای همه پزشکان و فعالان عرصه سلامت و همچنین همکاران پزشکم در مراکز درمانی جهاددانشگاهی سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم.