به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تأکیدات صورت گرفته در کمیسیون مشترک برجام در خصوص لزوم تسریع در روند گفتگوها، روز گذشته و امروز رایزنی‌ها میان هیئت‌های ایران و گروه ۱+۴ به صورت مستمر و فشرده ادامه یافت و دیدارهایی میان عراقچی، رئیس هیئت ایرانی و سایر روسای هیئت‌ها از جمله چند دیدار با «انریکه مو را» معاون دبیرکل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نشستی چهارجانبه با سه کشور اروپایی برگزار شده است.

همچنین مذاکرات در سطح کارشناسی نیز، در قالب کارگروه‌های سه‌گانه تحریمی، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی، به صورت دو و چندجانبه پیگیری شده است.

در همین چارچوب، روز گذشته نیز دیدارهای دوجانبه‌ای میان هیئت‌های کارشناسی ایران با هیئت‌های روسی و چینی برگزار شد.

امروز هم نشست کارشناسی دوجانبه‌ای میان هیئت‌های ایران و روسیه برگزار شد.

گفتگوهای روز گذشته تا اواخر شب ادامه داشت و امروز نیز طرفین با ادامه رایزنی‌ها تلاش خواهند کرد اختلافات بر سر متون را تا حد امکان کاهش دهند.