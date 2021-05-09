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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۵۴

با حضور ایران و گروه ۱+۴؛

رایزنی‌های فشرده در وین ادامه دارد

رایزنی‌های فشرده در وین ادامه دارد

پس از تأکیدات صورت گرفته در کمیسیون مشترک برجام بر لزوم تسریع در روند گفتگوها، روز گذشته و امروز رایزنی‌ها میان هیئت‌های ایران و گروه ۱+۴ به صورت مستمر و فشرده ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تأکیدات صورت گرفته در کمیسیون مشترک برجام در خصوص لزوم تسریع در روند گفتگوها، روز گذشته و امروز رایزنی‌ها میان هیئت‌های ایران و گروه ۱+۴ به صورت مستمر و فشرده ادامه یافت و دیدارهایی میان عراقچی، رئیس هیئت ایرانی و سایر روسای هیئت‌ها از جمله چند دیدار با «انریکه مو را» معاون دبیرکل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نشستی چهارجانبه با سه کشور اروپایی برگزار شده است.

همچنین مذاکرات در سطح کارشناسی نیز، در قالب کارگروه‌های سه‌گانه تحریمی، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی، به صورت دو و چندجانبه پیگیری شده است.

در همین چارچوب، روز گذشته نیز دیدارهای دوجانبه‌ای میان هیئت‌های کارشناسی ایران با هیئت‌های روسی و چینی برگزار شد.

امروز هم نشست کارشناسی دوجانبه‌ای میان هیئت‌های ایران و روسیه برگزار شد.

گفتگوهای روز گذشته تا اواخر شب ادامه داشت و امروز نیز طرفین با ادامه رایزنی‌ها تلاش خواهند کرد اختلافات بر سر متون را تا حد امکان کاهش دهند.

کد مطلب 5207952

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پناه برخدا مشکل مردم حل شود توافق خوبی حاصل بشه
    • مدت زمان راستی آزمایی IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مدت زمان راستی آزمایی باید حداقل 6ماه باشد اگر آمریکایی ها قبول نکردن و گفتن 1ماه یا 4 ماه قطعا بدانید دارن کلاه میزارن مثل قبل و عملا تعلیق کنترل شده مد نظر آمریکایی هاست نه لغو کامل

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