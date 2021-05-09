به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، قاسم تقی‌زاده خامسی، رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس ملی روئین‌تن‌سازی سیستان در جلسه شورای سیاست‌گذاری این کنفرانس با اعلام این خبر، گفت: با توجه به واقعیت‌های اقلیمی منطقه سیستان ضروری است تا با انجام برنامه‌ریزی صحیح و با استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود از آسیب‌پذیری سیستان و وابستگی این ناحیه از کشور به رودخانه هیرمند بکاهیم.

بر اساس تصمیمات چهاردهمین و پانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک هیأت محترم وزیران، طرح «روئین‌تن‌سازی سیستان» در سال ۱۳۹۹ تصویب و از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد. در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنفرانس ملی روئین‌تن‌سازی سیستان که با حضور اعضای شورا برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌ها تاکید کردند که با توجه به اتفاقات اخیر انجام شده در حوضه هیرمند، انتظار بر این است که آینده‌ای روشن و پررونق با رویکرد توسعه پایدار و طرح‌ریزی درون‌نگر برای سیستان ترسیم شود، همچنین به دلیل ظرفیت‌های مناسب استان سیستان و بلوچستان از جمله وجود قطب پویای علمی در سیستان، تصمیم بر این گرفته شد نخستین کنفرانس ملی روئین‌تن‌سازی سیستان که نشان از اراده و عزم ملی تمامی دستگاه‌های اجرایی و علمی کشور برای پرداختن به مشکلات سیستان دارند، با مشارکت فعال و محوری جامعه سیستانی در دانشگاه زابل برگزار شود.

فراهم ساختن بستری مناسب برای ارائه طرح‌ها و ایده‌های نوین کاربردی توسط کارشناسان و نخبگان علمی کشور برای کاستن از آسیب‌پذیری منطقه سیستان از جمله هدف‌های این رویداد علمی – منطقه‌ای است.

پیش‌بینی شده است نخستین کنفرانس ملی روئین‌تن‌سازی سیستان طی دو روز در پنج محور و نشست تخصصی شامل هامون‌ها، گردوغبار و محیط‌زیست منطقه سیستان، بهبود کشاورزی در منطقه سیستان، اصلاح الگوی توسعه منطقه سیستان، پایداری اجتماعی منطقه سیستان و توان‌افزایی اقتصادی منطقه سیستان در دانشگاه زابل برگزار شود.

شورای سیاست‌گذاری این کنفرانس ملی را وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استانداری سیستان و بلوچستان، دانشگاه زابل، فرمانداری ویژه زابل، و انجمن هیدروپولتیک ایران تشکیل می‌دهد.