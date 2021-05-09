انسان در مقابل امتحان الهی باید صبر پیشه کرده و مقاومت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا رمضانی شامگاه یکشنبه در ویژه برنامه روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان، با اشاره به وجود امتحانات الهی در طول زندگی انسانها، اظهار کرد: انسان در صورتی میتواند از امتحانات الهی پیروزمندانه بیرون بیاید، که قلبش مملو از تقوای الهی باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه انسان اگر میخواهد رشد کند، باید درگیر امتحانات الهی باشد، افزود: خداوند انسانها را امتحان میکند تا به ترقی و تعالی روحی رسیده و رشد کند.
وی با اشاره به اینکه سختی، بلا، زیان و مشکلات در همه اقوام گذشته بوده است، تصریح کرد: اگر انسان به زندگی، نگاه مؤمنانه داشته باشد، آن وقت بلا، ابتلاء و آزمایشهای الهی نیز، جز تکوین نظام الهی است.
آیتالله رمضانی با تاکید بر اینکه در نظام تشریع نیز حکمتهای زیادی برای امتحانهای الهی قرار داده شده است، افزود: طبق آنچه در قرآن کریم آمده است، ترس و گرسنگی، ضرر مالی و جانی و آفات در تجارت و زراعت به نوعی از امتحانات الهی هستند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انسان باید در مواجهه با امتحان الهی، صبر پیشه کرده و مقاومت کند، اضافه کرد: خداوند فرمودهاند که انسانها به خوبیها و بدیها و به اموال و اولاد، امتحان میشوند.
وی هدف از امتحانات الهی را، تصفیه قلب انسانها عنوان کرد و گفت: آنچه در دلهای انسان است به واسطه امتحان الهی، باید آزموده شده و نفوس انسانها نیز تصفیه شود.
آیتالله رمضانی با اشاره به اینکه صحنههای امتحان الهی باعث میشود که مجاهدان از غیر مجاهدان شناخته شوند، تصریح کرد: خداوند مرگ و حیات را آفریده که انسان را به بهترین عمل آزمایش کند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه انسانها باید مراقب و آماده امتحانات الهی باشند، افزود: در روایات آمده که مؤمنان برای تقویت ایمانشان، مورد محک و آزمایش الهی قرار میگیرند.
وی با اشاره به اینکه مؤمنان برای رسیدن به زندگی مؤمنانه مبتلا به بلاها میشوند، تاکید کرد: مؤمنان در مواجهه با این بلاها وظایفی دارند که شامل صبر، توجه به خواست الهی، نعمت دانستن بلا و ذکر و یاد خدا است.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه اصل آزمایش و امتحانات الهی، برای رشد انسانها است، اظهار کرد: در آیات و روایات موارد متعددی داریم که نمونه آن حضرت ابراهیم (ع) است که برای رسیدن به منصب امامت، مراحل مختلف امتحان را پشت سر گذاشتند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) به تشریح دلایل بلا و امتحانات الهی برای هر گروه از انسانها اشاره و تاکید کرد: کسانی که اهل ظلم هستند، خداوند با ابتلای بلا، این افراد را ادب و تربیت میکند.
وی با بیان اینکه مبتلا شدن مؤمنان به بلا، امتحانی برای رشد، ترقی و تعالی آنها است، تصریح کرد: امتحان برای انبیا الهی، درجه است و برای اولیای الهی نیز، کرامت محسوب میشود.
آیتالله رمضانی با اشاره به اینکه انبیای الهی (ع) از همه بیشتر مبتلا به بلا و رنج شدهاند، افزود: بلاها به انواع بلاهای طبیعی و بلاهای ساختگی تقسیم میشوند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پرداختن به مسئله فلسفه بلاها نیازمند توضیح و تشریح دارد، اذعان کرد: زمینه بعضی بلاها توسط خود بشر فراهم میشود و برخی مصائب و مشکلاتی که در جامعه پدیدار میشود نیز به واسطه بیتدبیری انسانها است.
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