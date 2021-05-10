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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۲۲

برای پخش از شبکه سه؛

تصویربرداری «نیمروز تا تهران» ادامه دارد/ نقش‌آفرینی پیام دهکردی

تصویربرداری «نیمروز تا تهران» ادامه دارد/ نقش‌آفرینی پیام دهکردی

سریال «نیمروز تا تهران» با بازی پیام دهکردی این روزها در حال تصویربرداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «نیمروز تا تهران» که به کارگردانی حسین نمازی کلید خورده بود، این روزها به تهیه‌کنندگی علی پورکیانی و نویسندگی ارسلان امیری و تهمینه بهرام در حال تصویربرداری است.

در این سریال بازیگرانی چون پیام دهکردی و شقایق فراهانی به ایفای نقش می‌پردازند و سریال در فضای ملودرام و عاشقانه می‌گذرد.

پیش از این مهدی آذرپندار مدیرگروه فیلم و سریال شبکه سه سیما گفته بود که این سریال در پس زمینه داستان اصلی خود به ارتباط ایران با کشورهای منطقه می‌پردازد.

حسین نمازی در سال ۹۷ مجموعه «حوالی پاییز» را ساخته بود که به حادثه منا می‌پرداخت و از شبکه سه سیما پخش شد.

ارسلان امیری امسال با فیلم سینمایی «زالاوا» به‌عنوان اولین ساخته سینمایی بلند خود در جشنواره فیلم فجر حضور داشت. امیری با همراهی تهمینه بهرام سیمرغ بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را برای فیلم «زالاوا» از آن خود کردند.

کد مطلب 5208391
عطیه موذن

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