جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز / نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته به مبلغ ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۸ هزار و ۷۵۷ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۵۱ هزار و ۸۸ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۶۴۶ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۵۷ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۱۱۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۷۱ ریال، روپیه هند ۵۷۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۱۲۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۵۱۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۶۸۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۴ هزار و ۶۰۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۵۸۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۸۸ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۱۰۶ ریال، روبل روسیه ۵۷۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۹۴۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۹۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۱۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۳۳ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۶۳۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۴۵ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۳۷۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۳۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۲۰۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۱۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۷۷۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۴۹ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۱۹۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۳۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۶۳۴ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۸۷۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۰ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.