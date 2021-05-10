تزریق واکسن کرونا به ۸۵۰۰ سالمند هرمزگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان بیان داشت: ۱۹ اردیبهشت، چهار نفر بر اثر ابتلای به کرونا جان در هرمزگان جان باختند و شمار کل جان باختگان این بیماری در استان به هزار و ۱۸۵ نفر رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه اکنون امروز نیز ۹۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شدند، عنوان کرد: اکنون در مجموع ۳۷۵ نفر در بیمارستان‌های استان تحت مراقبتند.

وی با بیان اینکه از مجموع بستری ها، ۶۸ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۱۲ نفر از آن‌ها وخیم است، تصریح کرد: هنوز به نقطه اوج این موج شیوع کرونا نرسیده ایم و یک روند رو به افزایش با شیب ملایم در استان در حال وقوع است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به برگزار نکردن تجمعات در روز عید فطر، عنوان کرد: تجمعات روز عید فطر موجب می‌شود تعداد مبتلا، بستری و حتی فوتی‌ها در استان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تاکنون به ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از سالمندان بالای ۸۰ سال در هرمزگان واکسن کرونا تزریق شده است، اظهار کرد: حدود ۲۰ هزار سالمند بالای ۸۰ سال در مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت پرونده سلامت دارند.

نوروزیان در پایان با اشاره به اینکه اگر تاکنون با سالمندان بالای ۸۰ سال برای تزریق واکسن از طرف مرکز بهداشتی تماس گرفته نشده است این افراد می‌توانند در سامانه اینترنتی به نشانی salamat.gov.ir نام نویسی کنند، خاطرنشان کرد: پس از نام نویسی در این سامانه در مدت ۷۲ ساعت با آنان تماس گرفته می‌شود و زمان و مکان تزریق واکسن اعلام می‌شود.