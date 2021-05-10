آغاز نهمین اردوی تیم ملی کومیته و ششمین اردوی تیم ملی کاتا بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مرحله نهم اردوی تیم ملی کومیته و مرحله ششم اردوی تیم ملی کاتا بانوان با رعایت پروتکل های بهداشتی از امروز در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می شود و تا ۲۶ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

ملی پوشان بانوان کاراته کشورمان ظهر امروز وارد اردو خواهند شد تا آزمایش کرونا از تمام نفرات حاضر در اردو به عمل آید و پس از اعلام نتایج، تمرینات تیم ملی کاراته از سه شنبه در دو نوبت صبح و عصر آغاز گردد.

در مرحله نهم اردوی تیم ملی کومیته بانوان، حمیده عباسعلی، رزیتا علیپور، سارا بهمنیار، مبینا حیدری، نگین آلتونی، فاطمه خنکدار، ملیکا احدی و فاطمه سعادتی ملی پوشان بانوان کاراته کشورمان هستند که تمرینات خود را زیر نظر سمانه خوشقدم سرمربی و فاطمه قاسمی مربی برگزار خواهند کرد.

در مرحله ششم اردوی تیم ملی کاتا نیز فاطمه صادقی ملی پوشان بانوان کشورمان تمرینات خود را زیر نظر فاطمه بغلانی پور مربی تیم ملی کاتا بانوان انجام می دهند.

اردوهای ملی پوشان کاراته ایران جهت حضور در مسابقات پاریس که رقابت های گزینشی برای المپیک توکیو است، تشکیل شده است.