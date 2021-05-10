به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی درباره برنامه های رمضانی صداوسیما، ویژه برنامه «دعوت» توانست با بیش از ۱۹ درصد مخاطب و رضایت حدود ۹۲ درصدی در صدر برنامه های افطار شبکه‌های سیما قرار گیرد.

«دعوت» عنوان ویژه برنامه ای است که با مشارکت همراه اول از شبکه یک سیما پخش می شود و در لحظات افطار امسال مهمان سفره‌های افطاری مردم است.

کسب جایگاه نخست توسط این ویژه برنامه از منظر میزان مخاطبان با رشد ۵.۳ درصدی نسبت به رمضان سال ۱۳۹۹ مواجه شده است.

در ایام ماه مبارک رمضان ویژه‌برنامه «دعوت» با نگاه ویژه‌ به خانواده هر روز از ساعت ۱۹و ۱۵ دقیقه از شبکه یک سیما پخش می‌شود.