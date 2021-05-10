سند نحوه پرداخت حقوق دستیاران پزشکی تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، نشست هم‌اندیشی با هدف تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به حوزه وضعیت فعالیت دستیاران پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز بررسی علل و چرایی فوت سه نفر از دستیاران پزشکی که طی هفته‌های اخیر اتفاق افتاد، با حضور دکتر سیماسادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی و سخنگوی وزارت بهداشت، دکتر علی اکبرحقدوست معاون آموزشی و دکتر دکتر قاسم جان‌بابایی معاون درمان این وزارتخانه برگزار شد.

همچنین در این نشست، قاسم جان‌بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به فوت ۴ تن از دستیاران پزشکی شهر تهران و لزوم رسیدگی و بررسی بیشتر این موضوع از نگاه کارشناسانه، اظهار کرد: ساعت‌های کاری بالا، فشار زیاد برای تکمیل آموزش‌ها و البته حقوق پایین این اقشار از خانواده نظام سلامت، آسیب‌های روانی بسیاری را برای دستیاران پزشکی به همراه دارد که به هرحال باید علت و ریشه این اتفاقات به صورت دقیق بررسی شود.

لزوم استفاده از تیم‌های روانپزشکی مجرب برای بررسی دقیق‌تر وضعیت سلامت روان دستیاران

جان بابایی خواستار لزوم بکارگیری و استفاده از دانش مشاوران و تیم‌های روانپزشکی مجرب در بررسی وضعیت سلامت روان دستیاران پزشکی و رزیدنت‌ها شد و افزود: نقایصی در مراکز مشاوره دانشگاه‌ها وجود دارد که از جمله می‌توان گفت متأسفانه در برخی از دانشگاه‌ها، از بعضی از روانشناسان و کارشناسان حوزه مشاوره، در پست‌های غیرتخصصی‌شان استفاده می‌شود.

وی افزود: مثلا در فلان اداره، نیروی انسانی لازم وجود ندارد و برای جبران این خلاء، از نیروی مشاوره برای پرکردن ظرفیت خالی، آن اداره استفاده می‌شود. به هرجهت باید از توان و دانش افراد متخصص و مجرب مشاوران و روانشناسان در مسیر درست و هدایت شده، استفاده کرد و بخصوص در موضوع سلامت روان دستیاران و رزیدنتها، از توان و دانش این افراد استفاده بهینه کرد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: باید در به‌کارگیری متخصصان روانشناسی و مشاوره بویژه برای دانشجویان مقاطع دستیاری، وسواس و دقت بیشتری به خرج داد چرا که وجود اساتید و مشاوران باتجربه و پیشکسوت، بیشتر مورد وثوق رزیدتنها و دستیاران پزشکی است.

وی گفت: موضوع سلامت‌روان دستیاران علوم پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید بعد از این ماجرا، بیشتر به این موضوع از نگاه کارشناسانه بپردازیم و حتی با برگزاری جلسات متعدد با مسؤولان امر، به علت و عمق ماجرا بیشتر پرداخته شود و به نظرم موضوع سلامت روان این اقشار حتی از مسائل معیشتی، صنفی و رفاهی این عزیزان مهم‌تر است.

آماده‌سازی سند پرداخت حقوق دستیاران پزشکی و رزیدنت‌ها

جان بابایی به آماده‌سازی سندی برای پرداخت حقوق دستیاران پزشکی و رزیدنت‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس این سند، می‌توان نسبت به پرداخت حقوق و کارانه دستیاران در مسیر مشخص و هدایت شده‌ای حرکت کرد. امیدوارم بعد از موافقت وزیر بهداشت این سند به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.

ضرورت احداث پاویون‌ها برای دستیاران و رزیدنتها در نقاط مختلف کشور

جان‌بابایی همچنین به لزوم احداث پاویون‌ها برای دستیاران و رزیدنت‌ها بویژه برای افراد متأهل اشاره کرد و گفت: ارائه تسهیلات به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ساخت پاویون‌ها برای دستیاران و رزیدنت‌های بالینی، بخصوص برای افراد متاهل و همچنین در اولویت بعد برای مجردان، از اهمیت خاصی برخوردار است. برخی از دانشگاه‌ها، زمین برای احداث این پاویون‌ها دارند و می‌توانند با انعقاد تفاهمنامه با بانک‌ها، نسبت به احداث این مراکز رفاهی برای این اقشار، اقدامات لازم را انجام داد.

وی افزود: به هر حال اجاره‌بهای بالای مسکن، مشکلات زیادی برای دستیاران و رزیدنتها به وجود آورده است و بعضا برخی از این افراد ماهانه یک یا دومیلیون اجاره بابت مسکن خود پرداخت می‌کنند که می‌توان با احداث این مراکز، بخشی از مشکلات معیشتی و صنفی آن‌ها را مرتفع کرد و قطعا با گرفتن تسهیلات از بانک‌ها و همچنین منابع مالی متعددی که در وزارت بهداشت وجود دارد، می‌توان این مشکل را برطرف کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت، به لزوم توجه به موضوع ارتقای حقوق دستیاران بر اساس قانون کار اشاره کرد و گفت: همسان سازی حقوق این افراد بر اساس قانون کار، باید رعایت شود و باید با برگزاری جلسات متعدد، مصوب کنیم که حقوق دستیاران و رزیدنت‌ها، باید براساس قانون کار افزایش یابد و دانشگاه‌ها موظف و مکلف به این قانون باشند که به نظرم این دومین گامی است که باید در مسیر تحقق آن تلاش کرد.

توجه به وضعیت گردشگری و سفر دستیاران پزشکی با توجه به شرایط شغلی

جان‌بابایی سومین موضوع برای ارتقای وضعیت معیشتی دستیاران و رزیدنتها را، ارائه تسهیلات رفاهی و تامین کمک هزینه برای سفر این عزیزان عنوان کرد و گفت: فرسودگی شغلی دستیاران و رزیدنت ها و لزوم تنوع و فراهم کردن تسهیلاتی برای گردشگری و تفریح آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و قطعا می‌توان از ظرفیت‌ها و منابع مختلف برای این کار استفاده کرد.

وی گفت: ما اقامت‌گاه‌ها و هتل‌های زیادی در کل کشور داریم که می‌توان با ارائه تخفیف‌های لازم، آنها را در اختیار رزیدنتها و دستیارانی قرار دهیم که برای چند روز و در ایام استراحت، به مسافرت بروند و به طور مثال ۳۰ درصد از هزینه اسکان را دستیاران پرداخت کنند و مابقی از سوی این نهادها، پذیرفته شود.