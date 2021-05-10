به گزارش خبرگزاری مهر، سیدباقر پیش‌نمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران ضمن اشاره به برگزاری نماز عید سعید فطر در شهر تهران گفت: بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و ستاد نماز جمعه تهران و برای حفظ سلامت شهروندان نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی تهران اقامه نخواهد شد.

طی روزهای گذشته حجت الاسلام «علی نوری» گفته بود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، نماز عید سعید فطر با رعایت دقیق دستورالعمل بهداشتی در سراسر کشور برگزار می‌شود. معاون سازماندهی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه بیان داشت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نماز عید سعید فطر در شهرهای زرد و آبی بر اساس طرح مدیریت هوشمند و در شهرهای نارنجی و قرمز در فضای باز برگزار می‌شود.