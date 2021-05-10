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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۹:۲۷

رئیس ستاد نماز جمعه تهران خبرداد؛

نماز عید فطر در مصلای امام خمینی(ره) تهران اقامه نمی‌شود

نماز عید فطر در مصلای امام خمینی(ره) تهران اقامه نمی‌شود

بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و ستاد نماز جمعه تهران و برای حفظ سلامت شهروندان نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی تهران اقامه نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدباقر پیش‌نمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران ضمن اشاره به برگزاری نماز عید سعید فطر در شهر تهران گفت: بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و ستاد نماز جمعه تهران و برای حفظ سلامت شهروندان نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی تهران اقامه نخواهد شد.

طی روزهای گذشته حجت الاسلام «علی نوری» گفته بود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، نماز عید سعید فطر با رعایت دقیق دستورالعمل بهداشتی در سراسر کشور برگزار می‌شود. معاون سازماندهی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه بیان داشت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نماز عید سعید فطر در شهرهای زرد و آبی بر اساس طرح مدیریت هوشمند و در شهرهای نارنجی و قرمز در فضای باز برگزار می‌شود.

کد مطلب 5209060

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