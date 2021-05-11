به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۴ میلیون مترمکعب آب در تهران مصرف شده است. این در حالی است که سرانه تولید در شهر تهران حدود ۳۰۰ لیتر و سرانه مصرف ۲۴۰ لیتر است و اختلاف سرانه مصرف و تولید در رقم آب به حساب نیامده محاسبه می‌شود.

وی افزود: در شهر تهران هر فرد به طور متوسط ۲۴۰ لیتر آب در شبانه‌روز مصرف می‌کند که این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش‌تر از حد استاندارد است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی مصرف آب در بازه زمانی ابتدای شیوع ویروس کرونا، ادامه داد: همه ساله مصرف آب در زمستان به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ مترمکعب می‌رسید، اما امسال در هیچ روزی مصرف آب تهران کم‌تر از سه میلیون مترمکعب نبوده است.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حال حاضر ۶۰ درصد مردم تهران زیر الگوی مصرف، ۲۰ درصد برابر با الگوی مصرف و ۲۰ درصد بالای الگوی مصرف آب مصرف می‌کنند.