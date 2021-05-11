۱۸۶ بیمار جدید کرونایی در سیستان و بلوچستان شناسایی شد/ فوت ۳ نفر

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا صبح امروز ۳۳ هزار رو ۶۰۱ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی یک هزار و ۲۷۸ نفر از هم استانی‌های عزیز علی رغم دریافت استاندارد ترین خدمات درمانی جان خود را از دست داده‌اند که ۳ نفر از هم استانی‌های عزیز در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: هم اینک ۹۹ بیمار مبتلا به کرونا و ۱۸۵ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

وی تصریح کرد: تنها راه مقابله با ویروس جهش یافته کرونا، رعایت دقیق‌تر پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حضور پیدا نکردن در تجمعات و دورهمی‌ها است.