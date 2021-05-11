به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، با امضای این تفاهم‌نامه الگوهای موفق و افراد پیشکسوت و نخبه شامل «دانشجویان، پرسنل و پیشکسواتان» فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی، ورزشی و موفق و تأثیرگذار دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق تهیه و پخش مجموعه کلیپ و مستندهای تلویزیونی به عموم مردم کشور معرفی می‌شوند.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه پروژه «مسیحا دم» مقرر شده است تا از زندگی، تجارب و نظرات صاحب‌نظران علوم پزشکی کشور شامل «دانشجویان، پرسنل و پیشکسواتان» فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی، ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مجموعه فیلم‌ها و مستندهای تلویزیونی ساخته شده و از شبکه‌های مختلف تلویزیونی کشور پخش شود.

به این ترتیب گوشه‌ای از دانش و تجربیات چهره‌های برجسته پزشکی ایران، اساتید و نخبگان جوان در قالب فیلم‌های مستند و کلیپ‌های مناسب فضای مجازی که امروزه بیشتر تاثیرگذار است، ثبت و ارائه می شود.

بسیاری از چهره های برجسته پزشکی ایران که در تربیت نسل جدید نقش بسیار مهم و قابل توجهی داشته‌اند، یک گنجینه غنی و گران‌بها از دانش و تجربه هستند و انتقال دانش و تجربیات این بزرگان از دغدغه‌های دست اندرکاران حوزه سلامت است.

این چهره ها در دوبرهه سخت تاریخ معاصر ایران یعنی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی حضوری فعال و تاثیرگذار داشتند و پس از آن هم با تربیت صدها دانشجو در رونق پزشکی ایران تاثیر انکار ناشدنی از خود برجای گذاشته‌اند.

از سوی دیگر بسیاری از دانشجویان موفق و نخبه سال‌های اخیر؛ بواسطه درک شرایط و داشتن روحیات نزدیک‌تر و شبیه‌تر با دانشجوهای در حال تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، می‌توانند الگوی بهتری برای حرکت خلف خود ترسیم کرده و با داشتن اختلاف سنی کمتر، هم‌زبانی و همدلی عمیق‌تری برقرار کنند.

اطلاعات بیشتر از اجرای پروژه معرفی نخبگان و پیشگامان موفق و جوان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به زودی منتشر خواهد شد.