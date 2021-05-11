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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۸:۱۱

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس استان مرکزی خبر داد؛

شناسایی بیش از ۶۲۵ مدخل برای تهیه دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی

شناسایی بیش از ۶۲۵ مدخل برای تهیه دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی

اراک- مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی گفت: نقش تمامی اقشار، نهادها و اماکن در دانشنامه دفاع مقدس استان بررسی می‌شود و در این راستا بیش از ۶۲۵ مدخل شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کریمی عصر سه‌شنبه در نشست دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری جلوگیری از تحریف و فراموشی دفاع مقدس است بر همین اساس از ۶ سال گذشته با تشکیل ستاد پیشینه رزم استان مرکزی بازخوانی و تبیین نقش استان مرکزی در دفاع مقدس آغاز شد و بسیاری از علاقمندان با توجه به علاقمندی و دغدغه‌ای که داشتند در این ستاد مشغول شدند.

وی اشاره به تشکیل و فعالیت کنگره ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی گفت: بیش از ۱۸ اجلاسیه تخصصی و یک هزار برنامه فرهنگی در راستای کنگره در سال ۹۸ برگزار شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: در سال گذشته با تشکیل ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس فعالیت‌ها با محوریت کنگره شهدا ادامه پیدا کرد و استان مرکزی توانست بیش از ۵ هزار برنامه در این راستا برگزار کند.

کریمی با اشاره به تهیه دانشنامه استانی دفاع مقدس و تشکیل ستاد گرامیداشت مناسبت‌های دفاع مقدس و مقاومت به عنوان ۲ برنامه اصلی این نهاد در سال جاری، بیان کرد: در راستای تهیه دانشنامه دفاع مقدس استان پیشرفت‌های بسیار خوبی انجام شده که تهیه بیش از ۶۲۵ مدخل تنها بخشی از این اقدامات است. نقش تمامی اقشار، نهادها، اماکن، دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی در دانشنامه دفاع مقدس به طور ویژه بررسی می‌شود که در این راستا سلسله جلسات تخصصی با دستگاه‌ها و گروه‌های زیادی برگزار شده است.

وی تاکید کرد: شورای عالی دانشنامه استانی دفاع مقدس با حضور اساتید دانشگاه و پیشکسوتان دفاع مقدس و به ریاست فرمانده سپاه روح الله تشکیل شده است و پنج کمیته تخصصی شهدا و اشخاص، جغرافیا، فرهنگی، اجتماعی و نظامی نیز ذیل این شورا فعالیت می‌کنند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این کارگروه‌ها واحدی نیز با عنوان نظارت در بخش‌های محتوایی، علمی و ادبی فعالیت می‌کند که رویکرد آن در بخش محتوایی جلوگیری از تحریف و در بخش علمی و ادبی حفظ ساختار دایره المعارفی و ویراستاری ادبی دانشنامه است.

کد مطلب 5210024

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