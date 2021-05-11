شناسایی بیش از ۶۲۵ مدخل برای تهیه دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کریمی عصر سه‌شنبه در نشست دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری جلوگیری از تحریف و فراموشی دفاع مقدس است بر همین اساس از ۶ سال گذشته با تشکیل ستاد پیشینه رزم استان مرکزی بازخوانی و تبیین نقش استان مرکزی در دفاع مقدس آغاز شد و بسیاری از علاقمندان با توجه به علاقمندی و دغدغه‌ای که داشتند در این ستاد مشغول شدند.

وی اشاره به تشکیل و فعالیت کنگره ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی گفت: بیش از ۱۸ اجلاسیه تخصصی و یک هزار برنامه فرهنگی در راستای کنگره در سال ۹۸ برگزار شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: در سال گذشته با تشکیل ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس فعالیت‌ها با محوریت کنگره شهدا ادامه پیدا کرد و استان مرکزی توانست بیش از ۵ هزار برنامه در این راستا برگزار کند.

کریمی با اشاره به تهیه دانشنامه استانی دفاع مقدس و تشکیل ستاد گرامیداشت مناسبت‌های دفاع مقدس و مقاومت به عنوان ۲ برنامه اصلی این نهاد در سال جاری، بیان کرد: در راستای تهیه دانشنامه دفاع مقدس استان پیشرفت‌های بسیار خوبی انجام شده که تهیه بیش از ۶۲۵ مدخل تنها بخشی از این اقدامات است. نقش تمامی اقشار، نهادها، اماکن، دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی در دانشنامه دفاع مقدس به طور ویژه بررسی می‌شود که در این راستا سلسله جلسات تخصصی با دستگاه‌ها و گروه‌های زیادی برگزار شده است.

وی تاکید کرد: شورای عالی دانشنامه استانی دفاع مقدس با حضور اساتید دانشگاه و پیشکسوتان دفاع مقدس و به ریاست فرمانده سپاه روح الله تشکیل شده است و پنج کمیته تخصصی شهدا و اشخاص، جغرافیا، فرهنگی، اجتماعی و نظامی نیز ذیل این شورا فعالیت می‌کنند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این کارگروه‌ها واحدی نیز با عنوان نظارت در بخش‌های محتوایی، علمی و ادبی فعالیت می‌کند که رویکرد آن در بخش محتوایی جلوگیری از تحریف و در بخش علمی و ادبی حفظ ساختار دایره المعارفی و ویراستاری ادبی دانشنامه است.