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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۸:۵۸

عبدالملک الحوثی:

تمام قد در کنار ملت فلسطین و مقاومت آن هستیم

تمام قد در کنار ملت فلسطین و مقاومت آن هستیم

رهبر جنبش انصارالله یمن به موضع گیری درباره تحولات فلسطین پرداخت و ضمن تاکید بر آماده باش در برابر هر احتمال و رخدادی، اعلام کرد: تمام قد در کنار ملت فلسطین و مقاومت آن هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن به موضع گیری درباره تحولات فلسطین پرداخت و اعلام کرد: ما با اهتمام ویژه روند تحولات در فلسطین را به دنبال افزایش تحرکات دشمن اسرائیلی و هدف قرار دادن مسجد الاقصی و محله شیخ جراح، دنبال می کنیم.

وی ضمن تمجید از مقاومت قهرمانانه ملت و مقاومت فلسطین در رویارویی با صهیونیستها و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی، افزود: ما به طور کامل در کنار ملت فلسطین و مقاومت آن قرار داریم.

رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به هماهنگی بالای انصارالله یمن با مقاومت فلسطین و محور مقاومت، تاکید کرد: ما در هماهنگی مستمر با برادران خود در جنبش های مقاومت در فلسطین و نیز محور مقاومت باقی خواهیم ماند.

وی اظهار داشت: از ملت عزیزمان می خواهیم که برای حمایت از ملت فلسطین و مقاومت آن اقدام به جمع آوری کمک کنند. ما با نمایندگان جنبش های مقاومت فلسطین در صنعا برای دریافت این کمکها، هماهنگی لازم را به عمل خواهیم آورد.

رهبر جنبش انصارالله یمن در ادامه تاکید کرد: در برابر همه احتمالات و تحولات و بر حسب ضرورت، در حالت آماده باش خواهیم ماند.

کد مطلب 5210056

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