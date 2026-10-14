به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه دلویی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه مسکن محرومان روستای تفریجان همدان مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی را از برنامه‌های محوری بنیاد مسکن برشمرد و اظهار کرد: این نهاد با پرداخت تسهیلات و فراهم سازی زمینه نوسازی خانه‌های فرسوده تلاش می‌کند ایمنی سکونتگاه‌های روستایی را در برابر حوادث طبیعی افزایش دهد.

وی با تاکید بر اینکه مالکان واحدهای فرسوده روستایی می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی شده بهره‌مند شوند، افزود: این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت سکونت آسیب‌پذیری واحدهای مسکونی را در برابر حوادث احتمالی به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن محرومان در استان همدان گفت: همدان در حوزه تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و محرومان از استان‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود و اقدامات ارزنده‌ای در این زمینه انجام شده است.

خواجه دلویی رسالت اصلی بنیاد مسکن را حمایت از دهک‌های یک تا چهار درآمدی برای خانه‌دار شدن عنوان کرد و ادامه داد: ساخت مسکن برای این گروه‌ها با استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه، منابع حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) و ظرفیت نهادهای حمایتی دنبال می‌شود و برای تامین مسکن مددجویان زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) منابع بلاعوض و تسهیلات حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها تصریح کرد: بنیاد مسکن در کنار منابع مالی مصوب با جلب مشارکت خیران و نهادهای حمایتی تلاش می‌کند هزینه ساخت واحدهای مسکونی را کاهش دهد تا خانوارهای با توان مالی محدود نیز بتوانند صاحب‌خانه شوند.

خواجه دلویی درباره پروژه ۷۵ واحدی خانه امید در روستای تفریجان نیز گفت: این طرح با هدف خانه‌دار کردن محرومان و با تامین زمین از سوی خیران در حال اجرا است و با سپری شدن مراحل پایانی تلاش می‌شود در زمان مناسب آماده بهره‌برداری شود.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در همدان پروژه «کوی پرواز» را یکی از طرح‌های بزرگ و شاخص کشور دانست و بر ضرورت پیگیری‌های مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری منظم جلسات شورای مسکن برای رفع موانع این حوزه تاکید کرد.