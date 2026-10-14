به گزارش خبرگزاری مهر، محمود فتحی صبح چهارشنبه با تاکید بر ضرورت صیانت همه جانبه از اراضی کشاورزی و منابع پایه آب و خاک اظهار کرد: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی از اولویت‌های کلیدی مدیریت جهاد کشاورزی است و این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی با هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرقانونی برخورد جدی خواهد کرد.

وی در تشریح جزئیات اقدامات قانونی انجام‌شده افزود: در این راستا ۳۰ مورد قلع و قمع بنا در قالب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در پنج مرحله به اجرا درآمده، ۲۰ فقره پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی به محاکم قضایی ارجاع شده و ۲ مورد حکم قطعی بر اساس ماده ۳ این قانون اجرایی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ به سایر اقدامات نظارتی این مدیریت اشاره کرد و گفت: در ماه گذشته نیز در قالب اجرای طرح تخصصی موسوم به «حکاک» با ۱۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز دیگر در سطح شهرستان برخورد قانونی صورت گرفت.

فتحی همچنین با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت و رفع اختلافات ملکی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون برای ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان سند مالکیت رسمی صادر شده است که این گام بزرگ نقش موثری در هویت بخشی به اراضی و حمایت حقوقی از کشاورزان دارد.

وی در پایان تصریح کرد: حفظ زمین‌های کشاورزی به عنوان بستر امنیت غذایی، صیانت از منابع آب و خاک و ارتقای بهره‌وری از ارکان اصلی تحقق کشاورزی پایدار در شهرستان کبودرآهنگ به شمار می‌رود و این مسیر با قاطعیت ادامه خواهد داشت.