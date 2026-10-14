تولید سالانه ۱۹۳ هزار تن سیب در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان فروزانفر صبح چهارشنبه با اشاره به جایگاه راهبردی سیب درختی در تولیدات باغی کشور و جهان اظهار کرد: مجموع تولید سالانه سیب در جهان حدود ۹۶ میلیون تن برآورد می‌شود که از این میزان سهم جمهوری اسلامی ایران حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است و این حجم از تولید ایران را در رتبه چهارم جهان قرار داده و نشان می‌دهد ۴.۶ درصد از کل سیب تولیدی دنیا به کشورمان اختصاص دارد.

وی افزود: حدود ۱۷ درصد از کل تولیدات باغی کشور به محصول سیب اختصاص دارد که این رقم گویای اهمیت اقتصادی و راهبردی این میوه در سبد باغبانی و کشاورزی کشور است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های استان در این بخش تصریح کرد: سطح باغات سیب استان به حدود ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار می‌رسد و میانگین عملکرد هر هکتار از این باغات حدود ۲۱.۵ تن ثبت شده که در نهایت تولید سالانه را به مرز ۱۹۳ هزار تن می‌رساند و جایگاه هفتم کشوری را برای همدان تثبیت کرده است.

فروزانفر با معرفی نهاوند به عنوان قطب اصلی تولید سیب در استان همدان خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۹۳ هزار تن سیب برداشتی در استان حدود ۱۲۳ هزار تن آن در شهرستان نهاوند تولید می‌شود که نشان‌دهنده سهم غالب و ویژه این منطقه در باغبانی استان است.

وی در تشریح ارقام سیب در اراضی استان گفت: تنوع مناسبی از ارقام سیب در باغات استان کشت می‌شود که عمده آن‌ها شامل ارقام پرمحصول تجاری نظیر «رد» یا سیب قرمز و «گلدن» یا سیب زرد است و علاوه بر ارقام پاییزه ارقام تابستانه به‌ویژه «گلاب کهنز» نیز سهم مشخصی از سطح زیر کشت باغات استان دارند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان با اشاره به وضعیت فرآوری این محصول اظهار کرد: در حال حاضر فرآورده‌هایی مانند سرکه، چیپس سیب و شیره سیب به صورت سنتی و در مقیاس‌های محدود تولید می‌شوند اما ارتقای ارزش افزوده برای باغداران و جلوگیری از هدر رفت محصول نیازمند سرمایه‌گذاری ویژه در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی با محوریت بسته‌بندی، سورتینگ و فرآوری صنعتی است.