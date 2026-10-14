بیش از ۵ هزار انشعاب غیرمجاز آب در مشهد مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان اظهار کرد: هزار و ۶۶۳ فقره از این تعداد انشعاب در حوزه روستایی و مابقی در حوزه شهری شناسایی شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: انشعابات غیرمجاز بلافاصله پس از شناسایی قطع و برخورد قانونی با مالکان صورت می‌گیرد اما تعدادی از انشعابات غیرمجاز پس از طی فرآیند قانونی قابلیت تبدیل شدن به انشعاب مجاز را دارند و در این راستا طی سال جاری هزار و ۶۲۸ فقره انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این بازه زمانی ۳۱۰ حلقه چاه غیرمجاز نیز در این کلانشهر توسط شرکت آب منطقه‌ای شناسایی و مسدود شده است.

اسماعیلیان تاکید کرد: در شرایطی که کمتر از ۲ درصد از حجم ذخیره سدهای مشهد آب دارد و با کسری آب منابع زیرزمینی نیز مواجه هستیم، برداشت‌های غیرمجاز به خصوص برای باغ ویلاها به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و آبرسانی به روستاها را دچار اختلال می‌کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز با جدیت ادامه دارد و شهروندان نیز می‌توانند از طریق تماس با شماره ۱۲۲ و ورود به سامانه به کلید شماره چهار ( سامانه سوت زنی) انشعابات غیرمجاز را اعلام کنند.