استقبال سردبیران نشریات علمی کشور آذربایجان از کارگاه های ISC

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پنجمین کارگاه بین المللی چگونگی نمایه سازی نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و راهکارهای ارتقای نشریات در رتبه بندی های جهانی برای سردبیران نشریات کشورهای اسلامی به میزبانی ISC در برگزار شد.

این کارگاه بین المللی با حضور روسای دانشگاه ها و سردبیران نشریات کشورهای آذربایجان، عراق، ترکیه، پاکستان، یمن و ایران برگزار شد و نزدیک به ۶۰ شرکت کننده در این کارگاه حضور داشتند.

تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی فی مابین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با دانشگاه خزر آذربایجان در سال ۱۳۹۷ امضا شده است و برای اولین بار نیز کارگاه ارتقاء سطح اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی در جمهوری آذربایجان توسط ISC در دانشگاه خزر در سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

سلسله کارگاه های بین المللی مجازی چگونگی نمایه سازی نشریات در ISC و راهکارهای ارتقای نشریات در رتبه بندی های جهانی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در حال برگزاری است که با حضور پررنگ و استقبال زیاد سردبیران، روسای برخی دانشکده ها و اساتید این کشور مواجه شد.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال ۱۳۹۹ در حال برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی برای سردبیران نشریات کشورهای اسلامی است که تا کنون ۵ کارگاه مجازی برگزار کرده است.

در این وبینارها در خصوص حفظ و ارتقای جایگاه نشریات در سایر رتبه بندی های جهانی، آشنایی با اضافه، حذف یا آرشیو کردن نشریات در مجموعه های کتابخانه ای، آشنایی با آخرین تغییر و تحولات علم کتاب شناسی، بررسی تاثیر نشریات در بازار های اقتصادی و بررسی عملکرد های اعضای هیئت تحریریه، دسترسی به اطلاعات کتاب شناختی و نمایه سازی و همچنین ارزیابی بهبود و ضعف جایگاه نشریات در مقایسه با سایر نشریات همان حوزه در بازه های زمانی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

علاوه بر این، برخی سامانه های ISC از قبیل سامانه معرفی فهرست کل نشریات و نشریات فاقد نمایه ISC، نماگر کوید-۱۹، رتبه بندی جهانی ISC، رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ایران، رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی، سامانه نشریات علمی، شناسه دیجیتال اشیا یا (DOR) Digital Object Recognizer و غیره نیز به شرکت کنندگان معرفی می شود.