به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی، افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت باغ مرکبات در شهرستان گچساران موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی آرو فرماندهی قرار گرفت.

وی ابراز داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک نفر سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.