به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی، افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت باغ مرکبات در شهرستان گچساران موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی آرو فرماندهی قرار گرفت.
وی ابراز داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشتزنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک نفر سارق را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به اینکه متهم در بازجوییهای اولیه به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.
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