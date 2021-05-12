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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۰:۰۰

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران؛

سارق حرفه‌ای باغات با اعتراف به ۱۲ فقره سرقت در گچساران دستگیر شد

سارق حرفه‌ای باغات با اعتراف به ۱۲ فقره سرقت در گچساران دستگیر شد

یاسوج- فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از دستگیری یک نفر سارق حرفه‌ای باغات با اعتراف به ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی، افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت باغ مرکبات در شهرستان گچساران موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی آرو فرماندهی قرار گرفت.

وی ابراز داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک نفر سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

کد مطلب 5211005

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