«لیز چِنی» از رهبری جمهوریخواهان در کنگره آمریکا برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، جمهوریخواهان آمریکا در جریان یک جلسه رایگیری، «لیز چنی» را از مقام سوم رهبری این حزب در مجلس نمایندگان کنار گذاشتند.
چنی جزء معدود جمهوریخواهانی بود که سال گذشته به دومین استیضاح دونالد ترامپ رأی موافق داد.
چنی بارها به صراحت ادعاهای دونالد ترامپ در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر پارسال و «نقش وی در تهییج» گروهی از هواداران خشونت طلبش را برای حمله به کنگره امریکا در روز ششم ژانویه محکوم کرده بود.
این در حالی است که کوین مککارتی، نماینده جمهوریخواه ایالت کالیفرنیا و رهبر اقلیت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان، مدعی شده که کنار گذاشتن لیز چنی ارتباطی با رای او در جریان استیضاح رئیس جمهوری پیشین آمریکا ندارد.
مککارتی در توجیه این برکناری گفت: «مسئله این بود که لیز چنی، تلاشها برای باز پس گرفتن مجلس نمایندگان به دست جمهوریخواهان را به انحراف میکشاند».
دیگر مقامات ارشد حزب جمهوریخواه نیز در اظهاراتی مشابه ادعا کردهاند که دلیل برکناری خانم چنی دیدگاههای شخصی او در مورد دونالد ترامپ نبوده، بلکه «تکرار» این نظرات به صورت علنی و در نتیجه زیر سوال بردن یکپارچگی حزب است.
لیز چنی، نماینده جمهوریخواه ایالت وایومینگ و دختر دیک چنی، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در دوران زمامداری جرج بوش (پسر) است.
خانم چنی پس از اتمام جلسه رایگیری روز چهارشنبه تأکید کرد که به مخالفت با دونالد ترامپ ادامه خواهد داد و از برکناری خود به عنوان حربهای جدید برای دور کردن این حزب از رئیس جمهوری پیشین و سیاستهای او بهره خواهد برد.
او به خبرنگاران گفت: «من از تمامی امکانات و روشهای موجود استفاده خواهم کرد تا دونالد ترامپ هرگز به کاخ سفید راه نیابد».
تعداد آرای موافق و مخالف با برکناری لیز چنی اعلام نشده است. با این حال، به نظر میرسد که اکثریت قابل توجهی از ۲۱۲ عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان با برکناری او موافق بودهاند.
گمانهزنیها حاکی است احتمالاً «الیز استفانیک» که از حمایت رهبران جمهوریخواه برخوردار است، جایگزین لیز چنی خواهد شد. او بر خلاف خانم چنی، از حامیان جدی رئیس جمهوری پیشین آمریکا به شمار میرود.
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