خواب زمستانه خودرو در بهار / کاهش قطره چکانی قیمت ها

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بازار خرید و فروش رسمی خودرو پس از ۳ هفته تعطیلی، طی هفته جاری آغاز به کار کرد اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این روزها بازار، به امید کاهش نرخ ارز با کاهش و حتی نبود مشتری مواجه شده است، به شکلی که به گفته فعالان بازار، این بخش در رکود حداکثری به سر می‌برد.

رکود و انتظار در بازار خودرو به قدری عمیق شده که حتی خبر افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای توسط شورای رقابت که چندی پیش رسانه‌ای شد، نتوانست تحرکی در این بازار ایجاد کند و قفل بازار را بگشاید. در واقع علاوه بر خریداران، فروشندگان نیز در حالت انتظار بوده تا نرخ دلار جایگاه خود را پیدا کند که همین امر بازار را با آرامش همراه کرده است.

این در حالیست که وقتی یک ماه پیش یعنی در فروردین ماه در فضای مجازی اعلام شد که مقرر شده شورای رقابت در ۳ ماه نخست سال جاری قیمت‌ها را پس از ۶ ماه تغییر دهد، بازار با یک هیجان موقتی مواجه شد به شکلی که قیمت خودروهای داخلی در بازار تا حدود ۳۰ میلیون تومان نیز افزایش یافت. اما این بار که قیمت کارخانه‌ای خودرو در واقعیت با افزایش مواجه شده، هیچ تحرکی نه از جنس افزایش قیمت و نه از جنس افزایش خریداران، نداشته است.

از سویی دیگر نیز خبرهای ضد و نقیضی که در مورد طرح مجلس تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو به گوش می‌رسد نیز در ترمز کردن بازار بی اثر نبوده است؛ آنطور که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده‌اند به زودی در مورد این طرح که یکی از محورهای اصلی آن عرضه خودرو در بورس است، تصمیم گیری نهایی صورت می‌گیرد و طرح به صحن ارائه می‌شود.

کاهش قطره چکانی قیمت‌ها و نبود مشتری

در همین رابطه یک فعال بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر معامله خاصی در بازار انجام نمی‌شود و بازار به شدت راکد است، گفت: یکی از اصلی ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در بازار خودرو نرخ دلار است؛ زمانی که نرخ دلار در روند نزولی قرار می‌گیرد، خریداران به امید کاهش بیشتر دست از خرید می کشند.

وی افزود: روند بازار بیانگر تداوم کاهش نرخ خودرو است و انتظار افزایش وجود ندارد، مگر اینکه اتفاق خاصی در بازار ارز بیفتد و نرخ دلار در مدار صعودی قرار گیرد. به هر حال شرایط فعلی بازار نمایی از افزایش قیمت ندارد. هم اکنون قیمت خودروها میانگین ۳ تا ۵ میلیون تومان نسبت به یک هفته گذشته با کاهش مواجه شده است.

این فعال بازار خودرو با بیان اینکه بازار تقریباً قفل شده است، گفت: اگرچه شورای رقابت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را مصوب کرده اما این خبر نتوانست هیجانی در بازار ایجاد کند.

وی تصریح کرد: نزولی شدن قیمت دلار، آنچنان که انتظار می‌رفت قیمت بازاری خودروها را کاهش نداده و کاهش به صورت قطره چکانی بوده است اما به هر حال روی رفتار خریداران اثرگذار بوده و موجب عقب نشینی آنها از بازار شده است.

قیمت خودروهای داخلی در بازار

به گزارش مهر، ارزیابی آخرین وضعیت قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد که اگرچه قیمت‌ها در بازار شناور بوده و بین ۲ تا ۵ میلیون تومان تفاوت نرخ وجود دارد اما به صورت میانگین قیمت پژو ۴۰۵ SLX به قیمت ۲۰۳ میلیون تومان، پژو پارس ساده ۲۱۸ میلیون تومان، پژو پارس LX سال ۲۵۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۹۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۵۷ میلیون تومان است.

قیمت ساندرو استپ وی ۳۸۵ میلیون تومان، تندر ۹۰E۲ معادل ۳۲۳ میلیون تومان، دنا معمولی ۲۶۷ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۱۸۴ میلیون تومان، سمند ای اف سون ۲۰۵ میلیون تومان و رانا پلاس ۲۲۳ میلیون تومان نیز است.

قیمت پراید ۱۱۱ معادل ۱۲۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۱۰ میلیون، پراید ۱۵۱ پلاس ۱۲۲ میلیون تومان، ساینا EX دنده‌ای ۱۴۳ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۱۳۲ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۲۵ میلیون تومان و کوییک دنده‌ای آر ۱۵۵ میلیون تومان است.

قیمت خودروهای خارجی در بازار

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که هم اکنون هر دستگاه خودروی هیوندایی آزرا ۲۰۱۹ معادل ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، سوناتا هیبرید تیپ ۲ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، توسان ۲۰۱۸ معادل یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان، النترا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، سورنتو ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، سراتو ۲۰۱۸ معادل یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، اپتیما هیبرید ۲۰۱۸ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ معادل یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان، تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان، سانتافه ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

همچنین قیمت هر دستگاه خودروی فولکس گلف یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، نیسان جوک اسپرت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، نیسان ایکس تریل ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، اسپورتیج یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان، لکسوس NX معادل ۳ میلیارد و ۳۰۰ ملیون تومان، میتسوبیشی ASX معادل یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است.