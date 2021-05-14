عراق به روابط خود با ایران افتخار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در سخنانی به مناسبت عید فطر، به طور رسمی از عدم کاندیداتوری خود در انتخابات پارلمانی پیش رو خبر داد.

وی افزود:دولت به قول خود برای اجرای انتخابات زودهنگام و پاک و مستقل عمل کرد و به قول خود در مقابل مردم در خصوص عدم مشارکت در انتخابات یا حمایت از حزب یا شخصی وفاداریم.

نخست وزیر عراق همچنین گفت که انتخابات در دهم اکتبر برگزار می‌شود و دولت وی تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات انجام خواهد داد.

الکاظمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که عراق حیاط خلوت هیچ کشوری نیست و دولت به روابط خود با تمامی کشورها از جمله اردن، مصر، ترکیه، عربستان سعودی و ایران افتخار می‌کند.

او سفر پاپ به عراق را نیز انعکاسی از سیاست خارجی موفق دولت دانست و در خصوص پرونده‌های اقتصادی نیز گفت که بازگشایی گذرگاه «عرعر» با عربستان، امضای توافقات تجاری با اردن و اجرای توافقات با چین و افتتاح راه‌آهن گذرگاه مرزی شلمچه با همکاری ایران بخشی از موفقیت‌های اقتصادی دولت وی است.