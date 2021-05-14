محمدرضا احمدی گزارشگر شهرآورد پرسپولیس و استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، نود و پنجمین شهرآورد تهران بین تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و سوم لیگ برتر امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت برگزار می‌شود.

میثم فضلعلی مدیر گروه ورزش شبکه سه با اشاره به پخش مستقیم و زنده شهرآورد پایتخت در برنامه «فوتبال برتر» بیان کرد: اجرای «فوتبال برتر» بر عهده محمدحسین میثاقی است و محمدرضا احمدی هم گزارشگری شهرآورد پایتخت را انجام می‌دهد. همچنین پیروز قربانی، ادموند بزیک و محسن ترکی هم به عنوان مهمان و کارشناس حضور دارند.

مدیر گروه ورزش شبکه سه خاطرنشان کرد: پوشش و پخش زنده بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال با ۱۲ دوربین HD از ساعت ۱۹/۳۰ برای علاقه‌مندان و فوتبال دوستان انجام می‌شود.

وی افزود: تولید و پخش بخش‌های متنوع و جذاب در استودیوی اختصاصی فوتبال برتر از دیگر آیتم‌های «فوتبال برتر» خواهد بود.

پرسپولیس هم اکنون با ۴۲ امتیاز و ۲۱ بازی در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته و استقلال نیز با ۳۴ امتیاز و یک بازی کمتر در رده سوم است.