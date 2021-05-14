  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۰۸

غیبت طارمی در ترکیب منتخب هفته پرتغال و واکنش هواداران پورتو!

غیبت طارمی در ترکیب منتخب هفته پرتغال و واکنش هواداران پورتو!

مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو با وجود درخشش در هفته سی و دوم لیگ پرتغال، در ترکیب تیم منتخب این هفته جایی نداشت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو در هفته سی و دوم لیگ فوتبال پرتغال موفق شد با نتیجه ۵ بر یک تیم فارنسه را شکست بدهد. در این مسابقه، مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو دو گل زد و دو پاس گل داد. طارمی در پایان مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

با این حال مهاجم ایرانی پورتو در ترکیب بازیکنان منتخب هفته سی و دوم پرتغال جایی ندارد. این ترکیب امروز منتشر شد و نام طارمی در آن دیده نمی‌شود.

غیبت طارمی در ترکیب منتخب هفته لیگ پرتغال و واکنش هواداران پورتو!

این موضوع تعجب و واکنش تعدادی از هواداران پورتو را هم در پی داشت و بعضی از آنها در فضای مجازی این انتخاب لیگ پرتغال را زیر سئوال برده‌اند.

کد مطلب 5211767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد رضا IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
      9 2
      پاسخ
      واقعا برای پرتغالی ها متاسفم که این طوری برخورد میکنن واقعا لیاقت طارمی رو ندارم
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
      3 0
      پاسخ
      سلام. طارمی سالاره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها