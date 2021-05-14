غیبت طارمی در ترکیب منتخب هفته پرتغال و واکنش هواداران پورتو!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو در هفته سی و دوم لیگ فوتبال پرتغال موفق شد با نتیجه ۵ بر یک تیم فارنسه را شکست بدهد. در این مسابقه، مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو دو گل زد و دو پاس گل داد. طارمی در پایان مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

با این حال مهاجم ایرانی پورتو در ترکیب بازیکنان منتخب هفته سی و دوم پرتغال جایی ندارد. این ترکیب امروز منتشر شد و نام طارمی در آن دیده نمی‌شود.

این موضوع تعجب و واکنش تعدادی از هواداران پورتو را هم در پی داشت و بعضی از آنها در فضای مجازی این انتخاب لیگ پرتغال را زیر سئوال برده‌اند.