گفتگوی تلفنی قایدی قبل از سوت آغاز/محروم ها با لباس شخصی آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگران برگزار میشود تا دو تیم برای نود و پنجمین بار مقابل همدیگر صف آرایی کنند.
* اتوبوس حامل کاروان دو تیم حدود نود دقیقه قبل از شروع بازی و در فاصله پنج دقیقه نسبت به همدیگر وارد ورزشگاه آزادی شدند.
* مهدی قائدی بازیکن شماره ۱۰ استقلال تهران بلافاصله پس از ورود همراه این تیم به تنهایی در چمن ورزشگاه حاضر شد تا با گوشی تلفن همراه خود به طور خصوص صحبت کند. امید اول گلزنی آبیها در حالی تلفن به دست در چمن آزادی صحبت میکرد که معمولا در بازیهای بزرگ برای حفظ تمرکز خودشان از هرگونه صحبت با فضای خارج از اردو جلوگیری میشود.
* متین کریم زاده و آرش رضاوند که به دلیل محرومیت در دربی امروز حضور ندارند با لباس شخصی در زمین حاضر شدند.
* دروازهبانان دو تیم قبل از سایر بازیکنان در زمین حاضر شدند تا خود را گرم کنند. بازیکنان استقلال و پرسپولیس نیز ۵۰ دقیقه مانده به شروع بازی در چمن ورزشگاه مشغول گرم کردن بدنهای خود شدند.
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