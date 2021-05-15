به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پس از ثبت‌نام در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: از مردم ایران که از جای جای کشور از من برای حضور در انتخابات دعوت کردند تشکر می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه پس از ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری حضور یافت.

وی گفت: ابتدا لازم می دانم از دست اندرکاران امر انتخابات نظارت و اجرایی تقدیر کنم و در ثانی از شما اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم تشکر می‌کنم و خسته نباشید عرض می نمایم .

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: از گروه‌ها و تشکل‌های مردمی، روحانی، اساتید دانشگاه، کشاورزان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ،تولیدکنندگان، تشکل‌های روحانی و زنان و مردان کشورم که برای اجابت دعوت آنها و به اشکال مختلف این دعوت را تکرار کردند تشکر می‌کنم و برای اجابت دعوت ان ها به صحنه آمدم.

حضور من در این عرصه مستقل است

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: بعضی از عزیزان و دغدغه مندان به خاطر حساسیت قوه قضاییه تاکید می‌کردند که باید کار تحول در قوه قضاییه ادامه پیدا کند و امر مبارزه با فساد و اجرای عدالت تداوم یابد و دغدغه داشتند که وضعیت دستگاه قضایی چه خواهد شد. از دغدغه همه این افراد تشکر کرد و گفت: این دغدغه درست است در کنار مهم بودن امر قوه قضاییه با امر دارای اولویتی مواجه هستیم، آن مسئله قوه مجریه است. مسئله معیشت و مشکلات مردم، بیکاری، گرانی، سفره مردم و وضعیت اقتصادی، معیشت مردم، دغدغه جدی برای بنده ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: برخی از ناامیدی ها در بخش‌های مختلف جامعه خودنمایی می‌کند. در یک دولت قوی، ناامیدی ها تبدیل به امید می شود، با این نیروی انسانی جوان و متراکم کشور و ذخایر مادی که کشورمان از آن برخوردار است، می‌توان درد و رنج مردم را کاهش داد و ناامیدی را تبدیل به امید کرد.

رئیسی اظهار داشت: حضور بنده در این عرصه اجابت دعوت مردم عزیز ،نخبگان و همه کسانی است که دغدغه کشور را دارند. اگرچه گروه های سیاسی و مردم بسیار بنده را دعوت کردند اما حضور من در این عرصه مستقل است و حضور بنده نافی حضور هیچ کس نیست. کسانی که احساس تکلیف کردند و در این عرصه حضور یافتند، وظیفه خود را انجام دهند.

خود را رقیب فساد و اشرافی گری می‌دانم

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه می‌خواهم تحول در مسائل اجرایی را پیگیری کنم گفت: این تحول ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، به حضور و مشارکت مردم برای این تحول نیازمندیم. به همه مردم تاکید می‌کنم که در انتخابات شرکت کنند.

وی اظهار داشت: خود را رقیب فساد و اشرافی گری می‌دانم، من رقیب جناح های سیاسی و این گروه آن گروه نیستم، من رقیب ناکارآمدی هستم. در دستگاه قضایی از همکاری حوزه ها، دانشگاهها و مردم بهره مند بودم، در این عرصه نیز بهره‌مند خواهم شد.

هیچ بن بستی برای اداره امور در کشور وجود ندارد

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: حضور بنده باید منجر به انسجام گروه های مختلف و همه کسانی که دغدغه مردم و دین را دارند، شود. معتقدم هیچ بن بستی برای اداره امور در کشور وجود ندارد. همه امکانات در کشور وجود دارد باید مدیریتی کارآمد و جهادی وجود داشته باشد تا مشکلات حل شود .

شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند

وی تصریح کرد: باور دارم که بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند. باید افردی در این میدان وارد شوند که حقیقتاً به تحول و تغییر عقیده داشته باشند.

بنای تشکیل ستاد انتخاباتی ندارم

آیت الله رئیسی از مردم خواست در میدان ورود کنند و خانه خود را تبدیل به ستاد انتخاباتی کنند و گفت: من بنای تشکیل ستاد انتخاباتی ندارم و امکان مالی در این زمینه ندارم با عنوان اینکه هر خانه یک ستاد خواهد بود، همه تلاش کنند. امیدوارم با حضور مردم و نقش دادن به مردم، مشکلات را حل کنم.

وی تصریح کرد: در بستر گام دوم انقلاب نباید وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم این گونه باشد. با همکاری مردم و همت همگان دولتی مردمی و با تحول در بخش های مختلف اجرایی ایجاد خواهم کرد و ایرانی قوی را خواهیم داشت. این دولت به عنوان دولت مردمی ایرانی قوی را رقم خواهد زد.

رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه محوری شما برای حل مشکلات اقتصادی به ویژه معیشت مردم چیست و سیاست خارجی چه برنامه‌ای دارید گفت: برنامه سیاست خارجی ما سیاست نظام جمهوری اسلامی است. قائل به تعامل با همه کشورها به ویژه همسایگان هستم، کسانی که سیاست دشمنی با ایران نداشته باشند، برنامه تعامل با آنها را به صورت دوستانه، عزتمندانه مدارانه و مقتدرانه خواهم داشت.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: پیش از حضور در ستاد انتخابات بیانیه‌ای را منتشر کردم و برنامه‌های خود در حوزه تولید اقتصاد و معیشت بیان نمودم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای حضور در انتخابات برنامه‌ریزی داشتید و یا به صورت ناگهانی تصمیم گرفتید گفت: انتظار داشتم در این میدان عزیزی غیر از من حضور پیدا کند چون بنده مأموریتی بسیار سنگین داشته و دارم .

وی اظهار داشت: به ایام انتخابات که نزدیک شدیم، احساس کردم، این همه در خواست از جامعه نخبگانی و مردم به بنده می رسد به نحوی مسئولیت جدی برای من ایجاد می‌کند که دیگر جای راحت‌طلبی و عافیت طلبی نیست .در این قوه کارهای بسیار مهم دارم، اما از این قوه مهمتر دستگاه اجرایی است.در دستگاه اجرایی بسترهای فساد اصلاح می شود و فساد از ریشه خشکانده می‌شود. اگر بسیاری از ناکارآمدی ها به کارآمدی تبدیل شودناهنجاری‌های اقتصادی را در جامعه نخواهیم داشت حل بسیاری از مسائل در دستگاه اجرایی می تواند پرونده های دستگاه اجرایی را کاهش دهد.

برنامه من این بود که در این عرصه حضور نیابم

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: دستگاه اجرایی را مهم‌تر می‌دانم ،در این حضور به دنبال پست و مقام و جایگاه و قدرت نیستم، تا جایگاه و مسئولیت و قدرت خود بیفزاییم. فقط قصد مپاسخ مثبت به خواست مردم و گره گشایی از مشکلات مردم است.

وی ادامه داد: برنامه من این بود که در این عرصه حضور نیابم، خیلی ها هم که از من سئوال می کردند می گفتم با توجه به مسئولیتم در دستگاه قضایی نمی خواهم وارد این عرصه شوم، اما وضعیت به گونه ای پیش رفت که این مسئولیت به گردن بنده افتاد به نحوی که احساس کردم اگر شانه خالی کنم فرار از مسئولیت و خدمت گذاری مردم است.

وی در پاسخ به سوال دیگری گفت: بانیان و شرکای وضع موجود نمی توانند مدعی تغییر وضع موجود باشند، مردم از وضع موجود گله‌مند و ناراحت هستند، نا امیدی مردم در حال افزایش است. باید این وضعیت خاتمه یابد. حضور بنده با مردم است من خود را از مردان با مردان و در مردم می‌دانم لذا حضور مردمو نخبگان و همه اقشار از هر جناحی مهم است .

آیت الله رئیسیتاکید کرد: اداره کشور خط و جناح‌ها گروه سیاسی خاص نمی شناسد باید دولتی مردمی برای شکل‌گیری ایران قوی تشکیل شود. در انجام وظیفه شکست وجود ندارد کسی که برای انجام وظیفه به میدان می‌آید برای او شکست وجود ندارد انجام وظیفه به‌هرحال پیروزی است.