به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راهها اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۶ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۱۲ درصد افزایش تردد را نشان میدهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۸ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب نمایند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
|
ردیف
|
نام محور
|
استان
|
تعداد وسیله نقلیه
|
۱
|
آزادراه کرج - تهران
|
البرز
|
۱۱۲۷۸۱
|
۲
|
آزادراه تهران - کرج
|
البرز
|
۹۱۱۳۸
|
۳
|
آزادراه قزوین - کرج
|
البرز
|
۸۷۹۶۱
|
۴
|
آزادراه کرج - قزوین
|
البرز
|
۸۵۱۸۶
|
۵
|
آزادراه ساوه - تهران
|
تهران
|
۶۴۷۲۱
|
۶
|
قرچک - ری
|
تهران
|
۵۸۶۶۴
|
۷
|
تهران - شهریار
|
تهران
|
۵۳۸۶۱
|
۸
|
آزادراه تهران - ساوه
|
تهران
|
۵۲۶۷۱
|
۹
|
بومهن - جاجرود
|
تهران
|
۵۰۴۱۰
|
۱۰
|
آزادراه پردیس - تهران
|
تهران
|
۴۳۷۶۰
آخرین وضعیت محورهای شمالی
تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)
ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها
ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا
ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس
محورهای مسدود شریانی
آزادراه سردار حجازی (کنارگذر شرقی اصفهان)
شهداد - نهبندان
خرم آباد - پلدختر
محدودیت تردد با تغییر مسیر
محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دوطرفه انجام میگردد.
محورهای دارای انسداد فصلی
شمشک - دیزین
اولنگ - شاهرود
پونل – خلخال
محور مسدود غیرشریانی
رباط پشت بادام - بیاضه
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