به گزارش خبرنگار مهر، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها تاکید کرد: نظر به تأکیدات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر لزوم ارائه معارف دینی با استفاده از بیانی متقن و به کارگیری زبان روز و همچنین متناسب با فکر و ادبیات دانشجویان و به صورت کارآمد؛ تحولاتی در چندین کتاب و سرفصل آموزشی صورت گرفته است.

به همین منظور، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در نظر دارد تا از طرح «تحول و بازبینی عناوین و سرفصل‌های دروس معارف اسلامی» که به همت اساتید معارفی تهیه و تدوین شده است، را روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور ریاست نهاد حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی رونمایی نماید.