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۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۵۸

با حضور رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها ؛

طرح تحول و بازبینی عناوین و سرفصل‌های دروس معارف رونمایی می شود

طرح تحول و بازبینی عناوین و سرفصل‌های دروس معارف رونمایی می شود

طرح «تحول و بازبینی عناوین و سرفصل‌های دروس معارف اسلامی» که توسط اساتید معارف تهیه و تدوین شده با حضور رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها تاکید کرد: نظر به تأکیدات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر لزوم ارائه معارف دینی با استفاده از بیانی متقن و به کارگیری زبان روز و همچنین متناسب با فکر و ادبیات دانشجویان و به صورت کارآمد؛ تحولاتی در چندین کتاب و سرفصل آموزشی صورت گرفته است.

به همین منظور، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در نظر دارد تا از طرح «تحول و بازبینی عناوین و سرفصل‌های دروس معارف اسلامی» که به همت اساتید معارفی تهیه و تدوین شده است، را روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور ریاست نهاد حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی رونمایی نماید.

کد مطلب 5212267
زهرا سیفی

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