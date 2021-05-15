به گزارش خبرنگار مهر، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها تاکید کرد: نظر به تأکیدات رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) مبنی بر لزوم ارائه معارف دینی با استفاده از بیانی متقن و به کارگیری زبان روز و همچنین متناسب با فکر و ادبیات دانشجویان و به صورت کارآمد؛ تحولاتی در چندین کتاب و سرفصل آموزشی صورت گرفته است.
به همین منظور، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در نظر دارد تا از طرح «تحول و بازبینی عناوین و سرفصلهای دروس معارف اسلامی» که به همت اساتید معارفی تهیه و تدوین شده است، را روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور ریاست نهاد حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی رونمایی نماید.
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