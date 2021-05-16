به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی نیوز، پلیس آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد که در حادثه تیراندازی در شیکاگو آمریکا، ۳ نفر زخمی شدند.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، پلیس آمریکا در این خصوص اعلام کرد که این حادثه که در توقفگاهی در منطقه «ریور نورث» واقع در ایالت شیکاگو روی داده است.

حادثه زمانی روی داد که ۳ جوان به سمت یکدیگر تیراندازی کردند و همگی نیز زخمی شدند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که حال یکی از این افراد وخیم است.

به گزارش مهر، در حالی که روزانه خبرهای متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار بالای جان باختگان در این حوادث منتشر می‌شود؛ اما لابی قدرتمند سلاح در آمریکا اجازه نمی‌دهد که قانونی در خصوص اعمال محدودیت برای در اختیار داشتن سلاح در این کشور تصویب شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه‌ها سبب شده تا اغلب مردم سلاح گرم در اختیار داشته باشند به همین دلیل آمار قتل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوری که تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می‌شوند.