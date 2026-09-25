نخستین آزمون بسندگی زبان عربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین آزمون بسندگی زبان عربی (تَلمَع) صبح امروز جمعه ۳ مهر ماه با هدف سنجش میزان توانایی و بسندگی متقاضیان برگزار شد.

عبدالرضا سیاره معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در بازدید از حوزه برگزاری آزمون بسندگی زبان عربی (تَلمَع) در سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در این آزمون، چهار مهارت اصلی زبانی شامل شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن و دو حوزۀ دانشی واژگان و دستور زبان (صرف و نحو) ارزیابی می‌شود.

وی افزود: آزمون در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار شد؛ بخش کتبی به‌صورت کاغذی و با سؤالاتی در زمینۀ مهارت‌ها و حوزه‌های دانشی مذکور و بخش شفاهی با تمرکز بر سنجش مهارت سخن گفتن متقاضیان انجام می‌شود. بخش شفاهی آزمون صرفاً برای آن دسته از متقاضیانی برگزار میشود که در آزمون کتبی، حداقل ۴۰ نمره از مجموع ۸۵ نمرۀ آزمون را کسب کرده باشند.

معاون آزمون های سازمان سنجش یادآور شد: دانشجویان تحصیلات تکمیلی بویژه در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری نیازمند فراگیری یک زبان خارجی هستند.

سیاره تاکید کرد: دانشجویان گروه علوم انسانی در رشته هایی نظیر حقوق، تاریخ تمدن اسلامی، علوم سیاسی و ... برای مطالعات و پژوهش بیشتر نیازمند بهره گیری از منابع عربی هستند که آزمون بسندگی زبان عربی با این منظور طراحی و برای نخستین بار اجرا شده است تا دانشگاهها بتوانند دانشجویان مرتبط با فراگیری زبان عربی را تشویق به شرکت در این آزمون برای تحقیق و پژوهش بیشتر و جامع تر کنند.