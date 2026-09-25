به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه دماوند با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله تجلی عزت و نفوذناپذیری ملت ایران بود و رزمندگان اسلام در جبهه‌های غرب و جنوب، مقاومت را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: دشمن در جنگ هشت‌ساله تلاش کرد نظام محاسباتی ملت ایران را تغییر دهد، اما موفق نشد و رزمندگان کشور با ایستادگی و مقاومت، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشتند.

امام جمعه دماوند با تأکید بر اینکه ضربه اولیه دشمن به معنای دستیابی به نتیجه نهایی نیست، گفت: موفقیت دشمن در یک یا چند عملیات علیه ایران، به‌تنهایی نمی‌تواند اهداف سیاسی او را محقق کند.

فتاح‌دماوندی ادامه داد: ملت ایران در جنگ‌های مختلف با وجود تحمل خسارت، توان خود را بازسازی کرده و روی پای خود ایستاده است و این ایستادگی، یکی از ویژگی‌های مهم ملت ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌های جدید اظهار کرد: در جنگ‌های نوین، میدان نبرد گسترده و متنوع شده و در کنار عملیات نظامی، عملیات رسانه‌ای و فشارهای اقتصادی و اجتماعی نیز دنبال می‌شود.

امام جمعه دماوند خاطرنشان کرد: اگر فشارهای مختلف دشمن بتواند انسجام اجتماعی را تضعیف کند، مسیر برای تحقق اهداف آن فراهم می‌شود، اما ملت ایران تاکنون اجازه نداده است این فشارها به شکاف در جامعه منجر شود.

فتاح‌دماوندی با تأکید بر ضرورت تقویت توان داخلی گفت: درس جنگ و تحریم برای کشور این است که باید روی پای خود بایستیم و به دانشمندان و صنعتگران جوان کشور بها بدهیم.

وی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل متحد اظهار کرد: این سخنرانی پیام قدرت، عزت و غیرت ملت ایران را به جهانیان منتقل کرد و بر حفظ وحدت و ایستادگی کشور در برابر فشارهای خارجی تأکید داشت.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز آتش‌نشانی و ایمنی گفت: تجهیز ایستگاه‌ها، نوسازی ناوگان آتش‌نشانی و احداث ایستگاه‌های جدید در گیلاوند، شهرک‌های صنعتی و روستاهای بزرگ دماوند باید مورد توجه قرار گیرد.

فتاح‌دماوندی همچنین با اشاره به روز جهانی ناشنوایان گفت: حدود ۱۷۰ فرد ناشنوا در شهرستان دماوند تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و باید زمینه استفاده از توانمندی‌های آنان در بخش‌های مختلف جامعه فراهم شود.