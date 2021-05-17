به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تورج دهقانی در بازدید و بررسی وضع ساخت طرح راهبردی گوره - جاسک گفت: برای راه‌اندازی فاز نخست این طرح راهبردی در تلاش هستیم و تلمبه‌خانه شماره ۲، به‌عنوان قلب تپنده فاز نخست طرح در چند روز آینده تکمیل و راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه اتصال خط لوله در مبدا به مخازن گناوه انجام شده است، تصریح کرد: در روزهای آینده، تزریق نفت انجام و از طریق تلمبه‌خانه شماره ٢ به گستره‌های بعدی انتقال داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی تلمبه‌خانه شماره ۲ و تأکید بر پایان همه فعالیت‌های مربوط به راه‌اندازی ایمن، ادامه داد: هم‌اکنون ارسال روزانه ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار بشکه نفت خام ازسوی چهار دستگاه الکتروپمپ این تلمبه‌خانه میسر شده است.

دهقانی افزود: رکورد زمانی پایان این طرح در نوع خود بی‌نظیر است، به‌طوری که اگر آخرین وضع این طرح را در اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ بررسی کنیم، آن زمان تنها کمی بیش از ۱۰ درصد پیشرفت حاصل شده بود و اکنون درست در همین ماه در سال ۱۴۰۰ باتلاش شبانه روزی همه ارکان این پروژه شاهد به ثمر نشستن تلاش‌ها هستیم.

به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز امروز (دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه) در حاشیه آئین امضای قرارداد توسعه میدان فرزاد اعلام کرد: خردادماه امسال، نخستین محموله نفت از جاسک صادر می‌شود.