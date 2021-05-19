جزئیات جدید از پرونده قتل خرمدین/ پدر مقتول اعتقادات مذهبی ندارد

محمد شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدر بابک خرمدین برخلاف آنچه که در جلسات بازپرسی اعلام می‌کرد که فرد مذهبی است و به دلیل تعصبات دینی دست به قتل بستگان خود زده است، اصلاً دیدگاه مذهبی ندارد و اصلاً فرد مذهبی نبوده است.

وی افزود: او در تفکرات قدیمی مربوط به داستان قدیمی «بابک خرمدین» سیر می کرده و به شدت تعصبات ملی داشته تا جایی که نام خانوادگی خود که «ثابتی» بوده است را به «خرمدین» تغییر می‌دهد و فرزند پسرش (همان کارگردان مرحوم) را هم «بابک» نام گذاری می‌کند.

شهریاری ادامه داد: این فرد به شدت مواضع ضد عرب دارد و در تمام صحبت‌هایش از عرب و عجم می‌گوید و اصلاً نمی‌توان گفت که این آدم یک فرد مذهبی است.

سرپرست دادسرای جنایی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از اینکه مفقودی داماد به پلیس گزارش می‌شود و بعد از چند روز ادعا می‌شود داماد به خارج از کشور رفته است پلیس تحقیقات بیشتری برای صحت و سقم ماجرا انجام نداده است، گفت: اینها اعلام مفقودی نکرده اند، گفته دامادشان با ماشین مسافر قاچاق به یکی از مرزها برده است، اما باید تمام اعترافات آنها صحت سنجی شود، چراکه داماد، خواهرزاده آقای قاتل است و در حال حاضر فقط مادرش در قید حیات است و باید تمامی ابعاد ماجرا بررسی شود.

وی گفت: باید دید اصلاً آن زمان پرونده اعلام مفقودی در پلیس ثبت شده یا خیر، خانواده داماد آیا برای پسرشان جست و جویی داشته اند یا خیر یا اصلاً قانع شده اند که دیگر موضوع مفقودی پسرشان پیگیری نشود.

شهریاری تصریح کرد: ما تا اینجا به این نتیجه رسیده ایم که هدف قتل قطعاً شخصی بوده است و اصلاً ربطی به مذهب و مسائل گفته شده نداشته است.

سرپرست دادسرای جنایی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محل اختفای اجساد داماد و دختر این خانواده پیدا شده یا خیر، گفت: دو قتل قبلی هم بنا بر اعترافات قاتلان به شیوه قتل بابک خرمدین بوده است و بعد از قتل و تکه تکه کردن اجساد، قطعات بدن داخل سطل‌های زباله ریخته شده است، به همین دلیل اصلاً نمی‌شود پیگیری کرد که این اجساد کجا هستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همسر قاتل تحت فشار از طرف فرد قاتل دست به این جنایات زده است یا خیر، گفت: مادر خانواده در اعترافات خود اعلام کرده است که اصلاً تحت فشار همسرش برای ارتکاب جرم نبوده و با میل خود دست به این اعمال زده است، حتی این خانم اعلام کرد که اصلاً از شوهرش نمی ترسد و با همسرش هیچ مشکلی ندارد.