پوشش شفاف پایه آب مخصوص چوب با فناوری‌ نانو تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، پوشش های نانویی با ایجاد سطحی زیبا و براق و یکنواخت روی چوب موجب افزایش طول عمر و ماندگاری چوب رنگ شده می‌شوند. به‌دلیل وجود نانوذرات در این کیلرها، استفاده از آن موجب کاهش هزینه‌ها، کاهش خطر آتش‌سوزی و کاهش آلودگی به‌دلیل استفاده از آب و حذف تینر خواهد شد. همچنین این پوشش‌های نانویی قابلیت شستشو داشته و زیرلایه‌ای مناسب برای پوشش‌های مختلف است.

از سوی دیگر کیلرهای نانویی بسیار سریع خشک می‌شوند و در برابر سایش و اصطکاک با اجسام خارجی بسیار مقاوم هستند. این کیلرها فاقد هرگونه بوی تند و نامطبوع بوده و برای استفاده در محیط‌های صنعتی و خانگی بسیار مناسب هستند.

افزودن نانوذرات به محصول کیلر موجب ایجاد خاصیت ضد شره‌گی در این محصول شده است. همچنین با اضافه شدن نانوذرات به کیلر از میزان ته نشین شدن آن نیز کاسته شده است.

این شرکت دانش بنیان هم‌اکنون در مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مشغول به فعالیت بوده و در زمینه تولید پوشش‌های پایه آب به صورت تخصصی فعالیت می‌کند.