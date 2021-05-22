سعادتمند از حضور در انتخابات ژیمناستیک انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که وزارت ورزش هنوز زمان برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک برای شناخت رئیس چهار سال آینده این فدراسیون را اعلام نکرده است، احمد سعادتمند انصرافش از حضور در این انتخابات را اعلام کرد.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در نامه ای که برای مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش نوشته، تاکید کرده است از آنجایی که قصد دارد در مسئولیت جدیدی خدمت کند، از حضور در انتخابات ژیمناستیک کناره گیری می کند.

ناصر اخوان، زهرا اینچه درگاهی، الهام جعفری، حامد جولایی، کیانوش سقراطی، محسن سلیمانی، فرزین قاسم‌زاده، رضا محمدکاظمی، مرتضی نظری، حبیب نوظهوری، امید نوید و مرجان همتی‌نژاد نامزدهای ریاست فدراسیون ژیمناستیک هستند.