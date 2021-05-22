به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه آئین افتتاح سالن الکترونیکی مرکز فنی و حرفهای شهرستان خرمشهر با حضور امام جمعه، فرماندار و دیگر مسئولان برگزار شد.
«خدیجه مطوری» رئیس مرکز فنی و حرفهای خرمشهر در این آئین افتتاحیه گفت: سالن الکترونیکی مرکز فنی و حرفهای خرمشهر با اعتباری بیش از چهار میلیارد تومان و با همکاری منطقه آزاد اروند به بهرهبرداری رسید که این سالن دارای ۲۰ کابین مجهز به سیستم و تجهیزات پیشرفته با خط اینترنتی به پهنای باند پنج مگابایت است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان خوزستان نیز در این مراسم گفت: امید است که افتتاح سالن سنجش الکترونیک به صورت آنلاین در شهرستان خرمشهر گامی برای اجرای صلاحیت نظام آموزش حرفهای و ارتقای سطح آموزش مهارتهای فنی و حرفهای در این شهرستان باشد.
عبدالنبی سواعدی، از فعالسازی شورای مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفهای در خرمشهر خبر داد و افزود: پس از تشکیل این شورا، اعضای آن برای اجرای حکمرانی آموزشهای فنی و حرفهای محلی اقدام خواهند کرد.
وی به تشریح وظایف این شورا پرداخت و بیان کرد: در این شورا علاوه بر اینکه سیاستگذارهای اساسی آموزش و فنی و حرفهای در گذشته به مرحله اجرا در میآید، مصوباتی در این شورا برای راهبری آموزشهای فنی و حرفهای تصویب میشوند که برای توسعه مهارت آموزی مطلوب در عرصه تأمین اشتغال مورد نیاز شهرستان خرمشهر و جزو الزامات آموزشهای اداره کل فنی و حرفهای استان خواهد بود.
سواعدی گفت: امید است که با این قدمهای برداشته شده و با توجه به هدفگذاری سال ۱۴۰۰ برای اجرای موفق آموزش و حرفه آموزی در حوزه صنعت و توانمندسازی اقشار در مرحله آسیب، بتوان سهم خود را نسبت به شهرستان خرمشهر ادا کرد.
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