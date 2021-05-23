روز شمار و برنامه های فرهنگی هفته ترویج فرهنگ پهلوانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالحمید احمدی در گفتگویی پیرامون هفته ترویج فرهنگ پهلوانی اظهار داشت: در تقویم رسمی کشور روز 17 شوال برابر با سالروز جنگ خندق و نبرد دلیرانه حضرت علی علیه السلام با عمرو عبدود به عنوان روز ترویج فرهنگ پهلوانی نامگذاری شده است چرا که حضرت علی علیه السلام در آن روز خاص نمایشی از پهلوانی ارائه داد و با پا گذاشتن روی نفس اماره نشان داد حتی در میدان جنگ هم بایستی مرام و منش و خصلت جوانمردی و پهلوانی را رعایت کرد که در این زمینه همان شعر معروف " از علی آموز اخلاص عمل " به عنوان الگوی ورزشکاران و جوانمردان در اذهان مردم تداعی می شود.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی کشور آیین نامه ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای را مصوب و ابلاغ کرده است و در آن آیین نامه تکالیف راهبردی وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه های مرتبط تعیین شده و هر دستگاهی بر اساس وظیفه و تکلیفی که بر عهده دارد باید همراهی و همکاری خود را در ترویج فرهنگ پهلوانی و گسترش ورزش زورخانه ای داشته باشد.

سیدعبدالحمید احمدی برنامه های هفته پهلوانی که از دوم تا هشتم خردادماه برگزار می شود را دردو بخش عمده ترویج ورزش زورخانه ای و ترویج فرهنگ پهلوانی دانست و در تشریح گسترش ورزش زورخانه ای گفت: با توجه به تاکیدی که مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمه الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب داشته اند این رشته هرچه بیشتر و گسترده تر باید تقویت شود.

وی ادامه داد: ضرورت احیای ورزش زورخانه ای و تقویت این ورزش به عنوان یک ورزش آیینی و ملی و فرهنگی با محوریت فدراسیون ورزش زورخانه ای و مشارکت هیات های استانی مورد تاکید وزارت ورزش و جوانان قرار دارد تا هرچه بیشتر شاهد رشد و گسترش ورزش زورخانه ای در ایران باشیم.

احمدی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ پهلوانی گفت: در هفته ترویج فرهنگ پهلوانی با مشارکت همه فدراسیون ها و هیات های ورزشی در استان ها، باشگاه های ورزشی، و لیگ های رشته های مختلف ورزشی برنامه های متنوعی انجام خواهد شد و نامگذاری روزها صورت گرفته و ابلاغ برنامه ها هم محقق شده است.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: دستگاه ها و نهادهای همکار در برگزاری مراسم هفته پهلوانی ؛وزارت اموزش و پرورش،دانشگاه ها،وزارت کار، نیروهای مسلح،صدا و سیما، بسیج، و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ها در برگزاری مراسم این هفته مشارکت خواهند داشت و در این بین برنامه های هر دستگاه ها برای مشارکت در ترویج فرهنگ پهلوانی نیز مشخص و ابلاغ شده است.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت : در یکی از برنامه های این هفته مصادف با سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور وزیر ورزش و جوانان و اعضای ستاد کنگره شهدای ورزش کشور از خانواده شهید والا مقام فقیهی جویباری شهید شاخص ورزش کشور در سال 1400 تجلیل و تکریم بعمل خواهد امد.

سید عبدالحمید احمدی در پایان روز شمار و برنامه های فرهنگی هفته ترویج فرهنگ پهلوانی را مصادف با 2 تا 8 خردادماه به شرح زیر اعلام کرد.

دوم خردادماه – روز فرهنگ پهلوانی، دستگیری و مواسات مومنانه – تهیه بسته های معیشتی و توزیع بین نیازمندان و آسیب دیدگان از شیوع کرونا

سوم خردادماه – روز فرهنگ پهلوانی ،ترویج ایثار و مقاومت – تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و دفاع از حریم اهل بیت (ع)

چهارم خردادماه – روز فرهنگ پهلوانی،نواهای آیینی – تجلیل از مرشدان ورزش زورخانه ای

پنجم خردادماه – روز فرهنگ پهلوانی ،روحیه جوانمردی و دفاع از سلامت مردم _ تجلیل از کادر درمان حوزه سلامت (پزشکان و پرستاران)

ششم خردادماه – روز فرهنگ پهلوانی ،تکریم از جوانمردان و مجاهدان _ حضور در گلزار شهدای ورزشکار و غبار رویی مزار مطهر آنان – تجلیل از خانواده معظم شهدای ورزشکار

هفتم خردادماه –روز فرهنگ پهلوانی،اخلاص و عمل _ تجلیل از پیشکسوتان و نخبگان ورزش استان

هشتم خردادماه – روز فرهنگ پهلوانی،ترویج مرام و اخلاق جوانمردی _ اجرای مراسم ورزش باستانی در زورخانه های سراسر کشور و تجلیل از پهلوانان و قهرمانا ن ورزش زورخانه ای در هر استان