شاه کرمی: خدمت به ژیمناستیک افتخار است/ خواستم اثر مثبتی بگذارم

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن ژیمناستیک پهلوان جباری که مدتی است به علت فرسودگی غیر قابل استفاده بود طی چهل روز تعمیر شده و آماده بهره برداری است. حدود ۱/۵ سال است که این سالن به علت فرسودگی توسط سازمان بهداشت پلمب شده بود.

این سالن دارای شش وسیله ژیمناستیک و چهار وسیله بانوان است.

شاه کرمی: ژیمناستیک پایتخت نیاز به یک فرد دلسوز دارد

رضا شاه کرمی سرپرست هیأت ژیمناستیک استان تهران و مدیر تیم ملی جوانان گفت: سالن ژیمناستیک پهلوان جباری در ۲۰ سال به این وضع افتاد و در چهل روز تعمیر شد. می‌خواهم از دوران سرپرستی من به خوبی یاد شود. تعمیر پیست، نوسازی بافت فرسوده، تعمیر تجهیزات و با هزینه‌ی یک پنجم برآورد شده در سال ۹۸ تعمیر شد. با هزینه‌ای زیر ۲۰۰ میلیون تومان این سالن را تجهیز کردیم. ژیمناستیک تهران هم کمک مالی و هم منابع انسانی نیاز دارد. ژیمناستیک پایتخت نیاز به یک فرد دلسوز دارد.

وی با اشاره به مدیریت فدراسیون ژیمناستیک گفت: ۱۱ مدال ژیمناستیک ۹ مدال به دوران مدیریت اینچه درگاهی اختصاص دارد و فدراسیون جهانی از او بعنوان یک مدیر برتر از او تقدیر کردند و انتظار نداشتیم که ایشان رد صلاحیت شوند.

وی افزود: در ژیمناستیک پدرخواندگی ریشه طولانی دارد ولی نوبت را باید به جوان‌هایی داد که شاید خلاقیت بیشتری دارند. کسانی که حاضرند از مال خودشان برای پیشرفت ورزش بگذرند. ژیمناستیک ورزش پایه است و تغییر در ژیمناستیک یعنی تغییر در همه ورزش‌ها.

سرپرست هیأت ژیمناستیک استان تهران ادامه داد: در مدیریت فدراسیون ای کاش به جای اینکه به تخریب همدیگر بپردازیم عادلانه تحلیل می‌کردیم و کاری را که حالا به ما سپرده شده است به درستی انجام می‌دادیم. بعضی اشخاص سال‌ها فرصت خدمت داشتند ولی کاری که انجام دادند خدمت نبود. برای من به شخصه خدمت به ژیمناستیک افتخار است.