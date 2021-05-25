جلسه علنی مجلس آغاز شد/ سوال از وزیر علوم در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

- گزارش کمیسیون عمران در مورد تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

- گزارش کمیسیون انرژی در مورد قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰

- گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در خصوص بررسی طرز کار دستگاه‌های مرتبط درخصوص واردات و توزیع محصولات تراریخته

- بررسی سوال روح الله عباسپور، نماینده مردم بوئین زهرا و آوج (یک فقره) از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

- بررسی سوال سید مصطفی آقامیرسلیم، نماینده مردم تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان (یک فقره) از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری