باد و گردوخاک پدیده غالب اصفهان است/ رد شایعه تکراری

حجت‌الله علی عسگریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان تا هفته آینده، اظهار داشت: امروز پنجشنبه وزش باد به نسبت شدید و گرد و خاک محلی در نواحی شمال، شرق و مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با رد شایعات فضای مجازی درباره وقوع بارش‌های سیل‌آسا در ۷۲ ساعت آینده، خاطرنشان کرد: براساس مدل‌های هواشناسی بارندگی در روزهای پیش رو نخواهیم داشت و مطالبی که در فضای مجاری منتشر شده، کذب است و شایعاتی این چنینی در گذشته نیز در فضای مجازی پر تکرار بوده در حالی که هیچ‌کدام صحت ندارد. وزش باد پدیده غالب بسیاری از مناطق استان تا هفته آینده خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به بارندگی خفیف و پراکنده در مناطق شمالی استان در شبانه روز گذشته، ادامه داد: میانگین بارشی ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی از آران و بیدگل پنج دهم میلی‌متر و زواره ۲ دهم میلی‌متر بوده است.

علی‌عسگریان با اشاره به اینکه دمای هوای استان در ۲۴ ساعت آینده تا دو درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد، گفت: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد. وی اضافه کرد: چوپانان با دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای چهار درجه سانتی گراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان تا فردا پیش‌بینی می‌شود.