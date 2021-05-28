اولیانوف: روسیه بزودی از پیمان آسمان های باز خارج خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین اتریش از خروج قریب الوقوع مسکو از پیمان آسمان های باز خبر داد.

«میخائیل اولیانوف» در صفحه توئیتر خود نوشت: داستان پیمان آسمان های باز به پایان رسید. ایالات متحده به این پیمان بازنخواهد گشت. این یک پیمان خوب بود.

وی همچنین افزود: اروپایی ها بی تفاوت موضع گرفتند گویی که هیچ ارتباطی با امنیت اروپا ندارد.

این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتدپرس هم پیش از این از اقدام دولت آمریکا در اطلاع به روسیه مبنی بر عدم بازگشت به پیمان آسمان های باز خبر داده بود.

آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت «جو بایدن» به اطلاع روسیه رسانده است که واشنگتن به این پیمان که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا از آن خارج شده بود، بازنخواهد گشت.

طبق اعلام آسوشیتدپرس، «وندی شرمن» معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه این موضوع را به اطلاع مقامات روسیه رسانده است.

پیمان آسمان‌های باز، توافقنامه‌ای بین ۳۴ کشور جهان است که سال ۲۰۰۲ میلادی به امضا رسید و مربوط به اجازه پرواز هواپیماهای تجسسی بر فراز مناطق کشورهای عضو این معاهده است. این پیمان، یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌های بین‌المللی برای هرچه شفاف‌تر کردن فعالیت‌های نظامی است.

آمریکا سال گذشته از پیمان آسمان های باز خارج شد. وزارت امور خارجه روسیه اواسط ژانویه سال جاری میلادی بیانیه‌ای منتشر کرد و اطلاع داد که مسکو روند داخلی بررسی خروج از پیمان آسمان‌های باز را به خاطر عدم پیشرفت در رفع موانع برای ادامه اجرای این پیمان در شرایط جدید آغاز می‌کند.

واشنگتن سال‌ها مسکو را به بکارگیری یک رویکرد گزینشی برای اجرای پیمان آسمان‌های باز و نقض تعدادی از مفاد آن متهم کرده است. روسیه نیز ادعاهای متقابلی مطرح کرده است.

واشنگتن در سال ۲۰۱۷ میلادی محدودیت‌هایی را در خصوص پروازهای نظارتی روسیه بر فراز خاک آمریکا اعمال کرد. مسکو نیز در پاسخ، دست به یک اقدام تلافی‌جویانه زد.