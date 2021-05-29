داشتن برنامه داوطلبان ریاست جمهوری کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری ظهر شنبه در سلسله نشستهای تخصصی دولت جوان حزباللهی و تبیین مؤلفههای سیاسی دولت آینده به همت بسیج اساتید استان اصفهان و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه برگزار شد، اظهار داشت: نقشه راه دشمن مشخص است و اگر از جریانی تعریف کند در واقع با مطابقت دیدگاهها و همخوانی آن باید میتوان جریان انحرافی آن را تشخیص داد.
وی با اشاره به اینکه جریان اصلاحات فشل است، گفت: اکثر وزرا در دولت آقای روحانی از جبهه اصلاحات بودند و در حال حاضر همه عملکرد این دولت پای آنها نوشته میشود و از آن گریزی ندارند.
مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد: راه کارهای اصلی که جریان اصلاحات دنبال میکند رقیبهراسی است و مردم را از رقیبشان میترسانند.
شناخت نقشه راه دشمن و ائتلاف نیروهای انقلاب
وی با اشاره به ترفند پیشگیری از ائتلاف و نزدیکی نیروهای انقلاب، تصریح کرد: در جریان انتخابات ۷۶ مرحوم هاشمی از آقای ناطق حمایت میکنند ولی آقای مرعشی به مردم گفت که از آقای خاتمی حمایت کنید.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه نیروهای انقلاب در این صحنهها نباید گمراه شوند و با نقشه راه جلو بروند، گفت: باید انحرافات و درزها را شناخت تا تبلیغات جبهه مقابل خنثی شود.
وی در خصوص مشارکت مردم معتقد است که لیست ارائه شده از داوطلبان جبهه اصلاحات در میان مردم به دلیل عملکردها مقبولیت نداشتند و اگر مشارکت پایین باشد به دلیل گرانی، تورم و تعطیلی کارخانهها و مراکز تولید و نتیجه دولت و تاکید بر برجام خواهد بود.
داشتن برنامه لازم است اما کافی نیست
مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به انتخاب اصلح گفت: معیارها توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده و مدیریت و کفایت از ویژگیهای بارز منتخب ریاست جمهوری است.
وی خاطر نشان کرد: داشتن برنامه توسط کاندیدها امر لازمی است اما کافی نیست زیرا به راحتی میتوان آن را به نگارش درآورد و دامنه داد سخن در مورد آن بسیار وسیع است.
مقایسه کارنامه قابل مشاهده نه ارائه شده
شریعتمداری با بیان اینکه کارنامههای عملکرد اهمیت بالاتری دارد، گفت: رأی دادن مردم بستگی به شناخت مردم و سابقه داوطلبان دارد و ارزیابی که قابل مشاهده است نسبت به کارنامه ارائه شده در این مسیر راهگشاست.
وی افزود: افرادی که در جامعه پمپاژ ناامیدی میکنند نیز نباید میدان پیدا کنند که اعتقاد به توان داخلی را در میان جوانان خدشه دار کنند.
مدیر مسئول روزنامه کیهان خاطر نشان کرد: داوطلبی که میآید باید درک کند درگیری ما با نظام سلطه به چه علتی است و اسلام واقعی ظلمستیز است.
وی افزود: ارزیابی دقیق با مشخص کردن هنجاریها و ناهنجاریها امکان پذیر است، گفت: اگر نسخه اصلی با ناهنجاریها مطابقت نداشت و یا بلعکس یکی از آنها ایراد دارد که نتیجه آن چنین عملکردهایی را در پی دارد و وظیفه ملی ایجاب میکند آنها را رفع کنیم.
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