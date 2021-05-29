به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسراییل، «عباس کامل» رئیس سازمان اطلاعات مصر قرار است فردا یکشنبه به فلسطین اشغالی سفر کرده و با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم دیدار کند.

تایمز آو اسراییل به نقل از وبگاه خبری «والا» در این خصوص اعلام کرد که رئیس سازمان اطلاعات مصر در این سفر علاوه بر نتانیاهو با «مئیر شبت» مشاور امنیت داخلی و دیگر مقام‌های امنیتی این رژیم دیدار می‌کند.

محور دیدارهای مذکور تثبیت آتش بس در نوار غزه خواهد بود.

به گزارش تایمز آو اسراییل، عباس کامل روز یکشنبه به رام الله نیز سفر کرده و با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد و روز دوشنبه برای دیدار با رهبران حماس عازم غزه می‌شود.

این در حالی است که تا پیش از برقراری آتش بس که از ساعت ۲ بامداد روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز شد؛ حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه ۱۱ روز ادامه یافت. طی این مدت، ۲۴۸ فلسطینی از جمله ۶۶ کودک و ۳۹ زن به شهادت رسیدند.