تاثیر تستوسترون پایین بر افزایش خطر ابتلا به آندومتریوز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اوری دی هلث، آندومتریوز که ۱۰ درصد از زنان در سن باروری را تحت تأثیر قرار میدهد، یک وضعیت دردناک است که در آن بافتی شبیه آندومتر در خارج از رحم روی سایر اندامها مانند تخمدانها، لولههای رحمی، روده و دیوارههای خارجی رحم رشد میکند. تشخیص آندومتریوز به طرز نامطلوبی دشوار است: به طور متوسط، بین ۷ تا ۱۰ سال طول میکشد تا تشخیص دقیق این بیماری انجام شود.
نتایج دو مطالعه نشان میدهد که اولاً آندومتریوز مربوط به جنین در حال رشد در رحم مادر دارای تستوسترون بسیار کم است. نکته دوم اشاره میکند که سندرم تخمدان پلی کیستیک ناشی از دریافت بیش از حد تستوسترون در زمان جنینی در رحم است.
در مطالعه هورمون جنسی مردانه در خانمها، محققان دریافتند در مقایسه با زنان فاقد این بیماری، زنان مبتلا به آندومتریوز بیشتر در زمان جنینی در مادرانی که سطح تستوسترون پایینی داشتند رشد کردند.
«ناتالی دینسدیل»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه سایمون فریزر کانادا، در این باره میگوید: «به نظر میرسد قرار گرفتن در معرض کم تستوسترون برای جنین دختر در حال رشد به طور مداوم باعث کاهش تستوسترون تخمدان نسبت به سطح هورمون استرادیول میشود. کمبود یا فقدان تستوسترون در رحم ممکن است مرحله هورمونی را برای پیشرفت بعدی آندومتریوز فراهم کند.»
وی در ادامه میافزاید: «این عدم توازن تأثیرات مختلفی دارد که رشد ضایعهای مانند آندومتریوز را باعث میشود. تستوسترون به طور کلی یک سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن و همچنین یک مهار کننده التهاب است. درحالیکه سیستم ایمنی بدن و پاسخ التهابی آن در آندومتریوز بسیار فعال است.»
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.
نظر شما