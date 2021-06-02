ثبت نام در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی دانشگاه تهران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد؛ برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام در سامانه جامع دانشگاه تهران برای شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی و دستیاری دامپزشکی نشده‌اند، ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران به آدرس ems ۱.ut.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند. پس از انقضای مهلت تعیین شده، فرصت داده شده تمدید نخواهد شد.

تاریخ ارزیابی تخصصی مرحله دوم آزمون مذکور از روز شنبه ۲۲ خرداد تا روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ۱۴۰۰ مطابق با جدول برنامه زمانبندی صورت می‌گیرد. ضروری است داوطلبان جهت اطلاع از زمان دقیق مصاحبه به سایت پردیس یا دانشکده مربوط و جهت اطلاع از نحوه انجام مصاحبه به «راهنمای مصاحبه الکترونیکی» به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه کنند.

بر این اساس انجام مصاحبه صرفا برای داوطلبان یک بار برگزار می‌شود و عدم شرکت در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف تلقی شده و برگزاری مصاحبه مجدد امکان پذیر نیست.

ثبت‌نام الکترونیکی در هریک از کد رشته محل‌های معرفی شده از سوی سازمان سنجش، جهت مصاحبه الزامی است و کلیه داوطلبان موظف هستند در تاریخ‌های مقرر در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران ثبت‌نام کنند. در غیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

همچنین ضروری است داوطلبان جهت اطلاع از تغییرات احتمالی به طور مستمر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران و سایت پردیس یا دانشکده مربوط مراجعه کنند.