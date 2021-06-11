همه امیدوارند که ششمین نشست وین، آخرین دور مذاکرات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین امروز جمعه در پیامی توییتری اعلام کرد که امیدوار است این آخرین دُور مذاکرات بر سر احیای برجام باشد.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین ابراز امیدواری کرد: دور آتی نشست کمیسیون مشترک برجام در این آخر هفته (به وقت محلی) برگزار می‌شود. این شروع ششمین دور مذاکرات وین بر سر احیای توافق هسته‌ای خواهد بود.

وی در این ارتباط اضافه کرد: آیا این آخرین دُور خواهد بود؟ کسی نمی‌داند؛ اما همه مذاکره کنندگان امیدوارند این طور باشد.

به گزارش اسپوتنیک، وی ساعاتی پیش اعلام کرده بود: دُور جدید مذاکرات برجام طی هفته جاری (به وقت محلی) در وین آغاز می‌شود. دور جدید مذاکرات برجامی در وین این هفته آغاز می‌شود. گرچه لزوماً قرار نیست جمعه باشد. ارزیابی چشم اندازها متفاوت است، اظهارات محتاطانه طرف ایرانی و طرف آمریکایی جلب توجه می‌کند و به این دلیل است که برخی از مسائل که اهمیت بالایی برای دو طرف ایران و آمریکا دارند، باقی مانده است. پیش بینی و حدس و گمان درباره چگونگی روند مذاکرات سخت و البته بیهوده است.

به گزارش اسپوتنیک، به گفته وی، مهم این است که اراده و عزم کافی برای دستیابی به نتیجه و تکمیل موفقیت‌آمیز روند مذاکرات وجود دارد و باید دید که این امر چقدر زمان‌بر است.

اولیانوف پیشتر طی نشست شورای حکام، احیای برجام را به سود جامعه جهانی دانست و گفت: کسانی که مخالف برجام هستند در حال تفسیر اشتباه واقعیت‌ها هستند و واقعیت‌های عینی را برای مقاصد سیاسی نادیده می‌گیرند. اعضای شورای حکام و تمام کشورهایی که عقلانی فکر می‌کنند باید از مذاکرات برای احیای برجام حمایت کنند. احیای برجام به سود جامعه جهانی است و ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین می‌کند و همکاری‌های اتمی و امنیت خاورمیانه را افزایش می‌دهد.